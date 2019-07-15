Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников, которые были основными собственниками Антипинского НПЗ, утратили свои доли. Они паритетно владели 80% АО "Антипинский НПЗ" через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.

с чего всё началось

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