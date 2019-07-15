Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗВедомости вчера в 18:04

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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Нефтяника взяли у трапа

Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников, которые были основными собственниками Антипинского НПЗ, утратили свои доли. Они паритетно владели 80% АО "Антипинский НПЗ" через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.
Коммерсантъвчера в 15:51

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Что известно о деле против владельца «Нового потока»

ТАСС09:38

Владелец ГК «Новый поток» задержан при расследовании уголовного дела

Интерфаксвчера в 17:27

Бывший владелец Антипинского НПЗ задержан по делу о кредите Сбербанка

Коммерсантъ02:01

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

РБКвчера в 17:57

В Москве задержали экс-владельца Антипинского НПЗ

Эхо Москвы07:00

Задержан основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров

РИА Новостивчера в 17:17

Владелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного делa

Forbesвчера в 16:31
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Происшествия

Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Люберцах на криминальной сходке задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 03:42
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты

Обновлено в 09:13
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Политика

МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Экономика

Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие Крыма

Обновлено в 08:40
Космос

Индия в последний момент отложила запуск миссии к Луне

Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2» за 56 минут до старта.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Экономика

Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, из-за чего машина и оказалась на тротуаре.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Футбол

В «Ахмате» рассказали о том, когда Глушаков вернется в общую группу

Обновлено в 09:29
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом

На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
Обновлено в 06:10
Политика

Ростовские власти проверят жалобы на «рев дракона» при углублении Дона

Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".
Обновлено в 09:22
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Обновлено в 05:56
Общество

Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»

Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе

Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Футбол

Роберто Сольдадо перешел в «Гранаду»

Нападающий Роберто Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду».
Обновлено в 09:40
Политика

Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.
Обновлено в 09:28
Транспорт

В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле

Станцию «Юго-Восточную» Некрасовской линии Московского метрополитена планируется оформить в стиле среднеазиатских дворцов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Москомархитектуры.
Обновлено в 07:44
Футбол

«В „Спартаке“ сами не знают, как все будет». Парфенов прокомментировал возможный трансфер Ломовицкого в «Урал»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал информацию об аренде полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого в екатеринбургскую команду.
Обновлено в 09:54
Политика

Соцсеть TikTok заявила о готовности локализовать данные россиян

"Представители компании ByteDance предоставили контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в режиме 24/7 и выразили готовность создать полноценное представительство в России, уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:58
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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