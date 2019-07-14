Происшествия
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия МазуроваРБК 17:05
«Новый поток» рассматривает действия в отношении основателя компании как неправомерные. Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:34, Ашберн
Космос
Утонет ли «Федерация»: как будут спасать космонавтов с нового корабля
Недавно в прессе появилась информация, что перспективный космический корабль «Федерация» имеет серьезную уязвимость, ставящую под угрозу жизни экипажа.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Футбол
Сергей Семак объяснил, когда ждать новых приобретений от «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Тамбовом» (2:1) объяснил положение не попавших в заявку на чемпионат России игроков, а также оценил дебют Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина.
Обновлено в 15:01
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Кино
В предстоящем «Джеймсе Бонде 25» агента 007 сыграет темнокожая актриса
Роль агента 007 в предстоящем фильме «Джеймс Бонд 25» сыграет темнокожая актриса Лашана Линч.
Обновлено в 12:31
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Повышает ли маргарин холестерин?
Потребители стали думать: раз в составе маргарина не животные, а растительные жиры, значит в нем нет и холестерина, соответственно, он не вреден.
Обновлено в 17:13
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили
Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Политика
Рональд Пофалла: «Северный поток — 2» Брюсселю не остановить
В интервью Deutschlandfunk экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла отметил, что в ближайшем будущем Германия не сможет обойтись без «Северного потока — 2», поскольку страна полностью планирует отказаться от использования угля в качестве топлива.
Обновлено в 16:07
Общество
Умерла писательница Елена Касьян
Обновлено в 15:08
Общество
Синоптики обещают возвращение летней погоды в Центральную Россию
Летняя погода вернётся в центральную часть европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Политика
Захарова призвала Киев к обновлению представлений о ценностях Европы
Позже в Киеве заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбека
"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо.
Обновлено в 16:29
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Болельщиков «Зенита» в перерыве между таймами скрутил ОМОН
На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Эд Ширан заявил о страшной болезни
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Боевики в Сирии подорвали бомбу на пути патруля военной полиции России
Сирийские боевики подорвали бомбу на пути российского патруля военной полиции.
Обновлено вчера в 15:39