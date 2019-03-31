Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силуРБК вчера в 18:10
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тульской области
Обновлено в 02:21
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено 29 марта в 05:17
Политика
Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур выборов
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после параллельной обработки 63,5% голосов набирает 16,1% голосов и выходит во второй тур выборов президента Украины, уступая только шоумену Владимиру Зеленскому (28,1%).
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Энергетика
Цены на нефть «готовятся обновить» максимумы
Торговая сессия 29 марта для нефти сложилась благоприятно. Цены на черное золото продолжили рост. Зафиксированный максимум составил $68,28.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Явка на выборах на Украине достигла почти 44%
Обновлено вчера в 09:16
Экономика
В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:54
Политика
В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре
В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Политика
В России стартовал весенний призыв
В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:23
Авто
Производство минивэнов Ford C-Max и Grand C-Max прекратят в июне
Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой
Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Порошенко назвал Зеленского марионеткой
Марионеткой Коломойского назвал кандидата в президенты Украины комика Владимира Зеленского другой кандидат и действующий президент Петр Порошенко 31 марта на брифинге в своем избирательном штабе.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30 процентами голосов
Центризбирком обработал 50 процентов протоколов. У действующего президент Петра Порошенко 16 процентов. Второй тур состоится 21 апреля.
Обновлено в 01:46
Спорт
Драчев призвал коллег прекратить споры в прессе
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал коллег прекратить прекратить споры в медийном пространстве.
Обновлено в 02:57
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Кино
Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса
На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 02:22
Хоккей
Николай Цулыгин: «Все играли плохо, и все из этого вытекало»
Главный тренер "Салавата" Николай Цулыгин подвел итоги второго матча финала Восточной конференции с "Авангардом" (1:4).
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции
Власти города Камышлов в Свердловской области организовали подвоз воды в дома, которые остались без воды в результате аварии на насосной станции.
Обновлено в 02:07
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор
Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
Обновлено в 00:42
Кино
Названы даты проведения кинофестиваля «Меридианы тихого 2019»
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдет во Владивостоке в период с 13 по 19 сентября 2019 года.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, он состоялся в небе над Воронежем.
Обновлено 30 марта в 06:15
Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено 30 марта в 20:43
Общество
Заседание по иску Артема Аветисяна пройдет в закрытом режиме
Заседание о принятии обеспечительных мер в рамках иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс" по ходатайству "Восточного" пройдет в закрытом режиме.
Обновлено в 01:52