Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силуРБК вчера в 18:10

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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Коэффициент аварийности для расчета ОСАГО будут присваивать по-новому в РФ

ФАНвчера в 18:24

Начал действовать новый порядок расчета коэффициента бонус-малус в ОСАГО

Коммерсантъ01:24

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

РБКвчера в 18:10

В России начали по-новому рассчитывать ОСАГО

URA.Ru01:53

Вступает в силу новая система действия скидки за безаварийность в ОСАГО

ТАССвчера в 17:06

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

Общественное телевидение Приморья29 марта в 00:39

Финансовые омбудсмены будут смотреть иски по ОСАГО

Deita.ru28 марта в 22:57
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Тульской области

Обновлено в 02:21
Наука

Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров

Обновлено 29 марта в 05:17
Политика

Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур выборов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после параллельной обработки 63,5% голосов набирает 16,1% голосов и выходит во второй тур выборов президента Украины, уступая только шоумену Владимиру Зеленскому (28,1%).
Обновлено вчера в 17:53
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля

Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Энергетика

Цены на нефть «готовятся обновить» максимумы

Торговая сессия 29 марта для нефти сложилась благоприятно. Цены на черное золото продолжили рост. Зафиксированный максимум составил $68,28.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Явка на выборах на Украине достигла почти 44%

Обновлено вчера в 09:16
Экономика

В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:54
Политика

В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре

В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Политика

В России стартовал весенний призыв

В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:23
Авто

Производство минивэнов Ford C-Max и Grand C-Max прекратят в июне

Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой

Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Порошенко назвал Зеленского марионеткой

Марионеткой Коломойского назвал кандидата в президенты Украины комика Владимира Зеленского другой кандидат и действующий президент Петр Порошенко 31 марта на брифинге в своем избирательном штабе.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30 процентами голосов

Центризбирком обработал 50 процентов протоколов. У действующего президент Петра Порошенко 16 процентов. Второй тур состоится 21 апреля.
Обновлено в 01:46
Спорт

Драчев призвал коллег прекратить споры в прессе

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал коллег прекратить прекратить споры в медийном пространстве.
Обновлено в 02:57
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины

Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Кино

Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса

На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 02:22
Хоккей

Николай Цулыгин: «Все играли плохо, и все из этого вытекало»

Главный тренер "Салавата" Николай Цулыгин подвел итоги второго матча финала Восточной конференции с "Авангардом" (1:4).
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции

Власти города Камышлов в Свердловской области организовали подвоз воды в дома, которые остались без воды в результате аварии на насосной станции.
Обновлено в 02:07
Общество

Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России

Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор

Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
Обновлено в 00:42
Кино

Названы даты проведения кинофестиваля «Меридианы тихого 2019»

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдет во Владивостоке в период с 13 по 19 сентября 2019 года.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, он состоялся в небе над Воронежем.
Обновлено 30 марта в 06:15
Политика

Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии

Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено 30 марта в 20:43
Общество

Заседание по иску Артема Аветисяна пройдет в закрытом режиме

Заседание о принятии обеспечительных мер в рамках иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс" по ходатайству "Восточного" пройдет в закрытом режиме.
Обновлено в 01:52
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