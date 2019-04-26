Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в РоссииИзвестия 10:44
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова на совещании в Ростове-на-Дону, передает 26 апреля «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить47
Вчера было принято и зарегистрировано Минюстом несколько приказов Минздрава. Один из них — это новый порядок профилактических осмотров и диспансеризации, в соответствии с которым, с 18-летнего возраста профосмотры ежегодно проводятся взрослому населению, с 40 лет — ежегодная диспансеризация.
— Вероника Скворцова, российский политикИнформационный канал Севастополя 11:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:04, Ашберн
Общество
Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США
Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено в 19:24
Общество
Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров
В конце мая - начале июня в Москве массово появятся комары. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми
Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Политика
Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки
Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Происшествия
«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера
В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Политика
Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу
В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено в 15:31
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Авто
Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей
Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено в 03:24
Политика
Путин встретился с Вучичем и обсудил сотрудничество России и Сербии
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич встретились на полях форума "Один пояс — один путь" в Китае.
Обновлено в 05:01
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Финансы
Экономисты оценили решение Банка России сохранить ключевую ставку
Решение сохранить ключевую ставку было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 07:48
Футбол
Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве
Обновлено в 17:45
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Авто
Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность
На канале APEX ONE на YouTube появилось видео, в котором прототипы гиперкаров шведской компании Koenigsegg прыгают на кочках и попадают в ямы, их бьют молотками и тестируют на специальных стендах.
Обновлено в 14:00
Авто
Появление нового Volkswagen Golf откладывается
Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»
Клопп доказал это, придя в "Ливерпуль" и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне.
Обновлено в 20:48