Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в РоссииИзвестия 10:44

Вчера было принято и зарегистрировано Минюстом несколько приказов Минздрава. Один из них — это новый порядок профилактических осмотров и диспансеризации, в соответствии с которым, с 18-летнего возраста профосмотры ежегодно проводятся взрослому населению, с 40 лет — ежегодная диспансеризация.

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова на совещании в Ростове-на-Дону, передает 26 апреля «Интерфакс».

Общество Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

Происшествия Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Общество Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.

Общество Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров В конце мая - начале июня в Москве массово появятся комары. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.

Шоу-бизнес Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.

Происшествия В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.

Шоу-бизнес Внук Спартака Мишулина проиграл суд Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.

Общество В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.

Общество Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.

Здоровье Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.

Политика Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.

Музыка После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Происшествия «Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.

Политика Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.

Экономика Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Авто Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».

Политика Путин встретился с Вучичем и обсудил сотрудничество России и Сербии Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич встретились на полях форума "Один пояс — один путь" в Китае.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.

Финансы Экономисты оценили решение Банка России сохранить ключевую ставку Решение сохранить ключевую ставку было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Авто Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность На канале APEX ONE на YouTube появилось видео, в котором прототипы гиперкаров шведской компании Koenigsegg прыгают на кочках и попадают в ямы, их бьют молотками и тестируют на специальных стендах.