Транспорт
Новый плацкартный вагон будет «помечен»Онлайн Тамбов.ру 10:50
Пассажиры, покупая билеты на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону–Москва и № 11/12 Анапа–Москва, не знают, поедут в новом вагоне или в старом. Эту ситуацию в Федеральной пассажирской компании планируют исправить. Новые плацкартные вагоны вышли на рейс сегодня.
Читать в источнике
Оценить83
Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование - все те услуги, которые в плацкартных вагонах предоставляются. Поэтому, я думаю, этот вагон понравится нашим пассажирам.
— Дмитрий Пегов, российский инженерРИА Новости вчера в 08:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Душ и пеленальный столик. В РЖД открыта продажа билетов на обновленные плацкарты
СургутИнформТВ16 марта в 06:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Собчак привела сына на репетицию к Виторгану
Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
Обновлено в 08:05
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Политика
Песков ответил отказавшемуся «варить кашу» с Путиным Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что не собирается «варить кашу» и «бегать на рыбалку» с российскими властями.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой
Мужчина, тело которого найдено на улице Большая Полянка в Москве, покончил с собой.
Обновлено в 06:20
Авто
Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива
Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".
Обновлено в 10:45
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.
Обновлено в 09:25
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Политика
Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманут
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Трамп допустил членство Бразилии в НАТО
США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
Обновлено в 12:48
Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Общество
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Здоровье
В Калининграде зафиксирован случай заболевания корью
Пациентка недавно вернулась из отпуска за пределами региона В Калининградской области отмечен единичный случай заболевания корью, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
Обновлено в 10:40
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Энергетика
Вагит Алекперов призвал вернуть продажу алкоголя на АЗС
Если на АЗС снова разрешат продажу слабоалкогольных напитков, это поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей». На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию.
Обновлено в 02:25
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Футбол
Ари: Погребняк после своих высказываний не заслуживает внимания
Ари отказался как-либо комментировать слова Погребняка, заявив, что такой человек, как он, не заслуживает внимания.
Обновлено в 06:46
Общество
Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ
Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 08:02
Общество
Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы
Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в неудовлетворительном состоянии находились 1325 объектов культурного наследия - это 39% от их общего числа.
Обновлено в 06:50