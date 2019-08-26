Политика

Газета.RuГазета.RuВступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
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Новые санкции против России вступили в силу. Кто потеряет больше?

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