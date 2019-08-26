Политика
Газета.RuВступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
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Новые санкции США, связанные с отравлением Скрипалей, вступят в силу 26 августа
ЗакC.Ру23 августа в 11:50
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Президент Украины Владимир Зеленский обещал и в итоге упростил процедуру получения гражданства для жителей России, которые, по мнению Киева, подвергаются политическим преследованиям.
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Карликовыми планетами называют небесные тела, которые вращаются по орбите вокруг Солнца, имея достаточную массу для того, чтобы, в отличие от малых тел Солнечной системы, под действием сил гравитации поддерживать форму, близкую к сферической.
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