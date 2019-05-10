Политика
Китай примет ответные меры на пошлины СШАРоссийская газета 03:01
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары. Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп, следуя логике запущенной его администрацией торговой войны с Пекином, отдал 9 мая распоряжение увеличить пошлины с нынешних 10% до 25%.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия
Бекхэма лишили водительских прав за разговоры по телефону за рулем
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти
Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Общество
На Урале в ближайшие дни сохранится аномальная жара
Обновлено в 03:43
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 04:05
Экономика
ЕБРР начал подготовку новой стратегии до 2025 года
Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрили на ежегодной встрече совета правления банка планы по подготовке новой стратегии финансовой организации до 2025 года, сообщается в резолюции по итогам собрания.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса
Житель Москвы, устроивший драку с бортпроводниками на борту самолета, стал фигурантом уголовного дела, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.
Обновлено в 03:33
Путешествия
Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке и теперь вместе со своей командой возвращается к берегу.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол
Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по завершении сезона, сообщает Sport.es.
Обновлено в 00:54
Гаджеты
SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит
Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
Минимальный размер льготного займа для МСП снижен до 500 тысяч рублей
Текущий коридор льготного займа от 3 млн руб. до 100 млн руб. изменится на "от 500 тыс. руб. до 500 млн руб.", уточнили ТАСС в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»
Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
Обновлено в 01:47
Общество
Токио рассчитывает выйти на новый уровень отношений с Москвой
Токио рассчитывает выйти на новый уровень отношений с Москвой - глава МИД Японии.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Семак в лицо мне сказал: «Вы нас предали». Интервью человека, воспитавшего тренера «Зенита», Безродного, Юрана и Гамулу
В трех часах езды от Санкт-Петербурга, в эстонском Силламяэ, почти полтора десятилетия тренирует Вадим Добижа, у которого Сергей Семак играл в луганском спортивном училище с двенадцати до шестнадцати лет.
Обновлено в 03:13
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено 08 мая в 11:02
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Наука
Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено вчера в 03:32
Общество
Быль о правах: Дачная амнистия
К.Ахильгов― Да, значит, амнистия, потому что, вообще это словосочетание пришло к нам еще с 2006-го года, дачная амнистия, это некий правовой механизм, который позволяет незарегистрированные участки и строения дачные, получить соответственно на них право собственности, вот это и есть, собственно говоря, дачная амнистия.
Обновлено в 03:23
Политика
Россия обозначила свою позицию по инциденту в Керченском проливе
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал ситуацию с отказом России участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе.
Обновлено 07 мая в 12:56