Политика

Китай примет ответные меры на пошлины СШАРоссийская газета 03:01

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары. Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп, следуя логике запущенной его администрацией торговой войны с Пекином, отдал 9 мая распоряжение увеличить пошлины с нынешних 10% до 25%.
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