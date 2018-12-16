Общество
Новый налоговый режим для россиян задумали ввести на 10 лет раньшеLenta.ru 06:39
Специальный налоговый режим для самозанятых осенью могут ввести в новых регионах России, передает ТАСС слова главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.
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с чего всё началось
Более 33 тыс. человек зарегистрировались с начала 2019 года в качестве самозанятых, чтобы воспользоваться специальным налоговым режимом "Налог на профессиональный доход". Об этом сообщил в среду глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин в Совете Федерации.ТАСС07:56
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