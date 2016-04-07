Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»ТАСС вчера в 08:39

Мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под саундтрек из популярной голливудской киноэпопеи "Звездные войны".

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

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