Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»ТАСС вчера в 08:39
Мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под саундтрек из популярной голливудской киноэпопеи "Звездные войны".
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Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Обновлено в 08:00
Экономика
Росавиация продлила «Аэрофлоту» допуски на 31 международный маршрут «Трансаэро»
Росавиация продлила допуски "Аэрофлоту" на 31 международный маршрут, ранее использовавшиеся "Трансаэро".
Обновлено в 10:36
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Энергетика
Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта
«Газпром нефть» выступает против предложения вице-премьера Дмитрия Козака ввести лицензирование экспорта нефтепродуктов, чтобы стабилизировать цены на топливо.
Обновлено в 08:08
Политика
МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы
«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП
Обновлено в 04:32
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Экономика
Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег
Скандал вокруг Swedbank начался еще в феврале, когда шведский телеканал SVT сообщил, что банк может быть причастен к отмыванию денег.
Обновлено в 09:55
Экономика
«Русснефть» получила налоговые претензии на 2,3 млрд рублей
Налоговый орган доначислил "Русснефти" (MOEX: RNFT) по результатам выездной налоговой проверки в январе 2019 года налогов, пеней, штрафов на общую сумму 2,303 млрд руб.
Обновлено вчера в 05:17
Технологии
«МТС» и «Лаборатория Касперского» запустили антивирус для публичного облака
Телекоммуникационный оператор МТС совместно с Лабораторией Касперского запустил услугу Антивирусная защита виртуальных машин для IТ-ресурсов и корпоративных данных, размещенных в публичном облаке.
Обновлено в 06:30
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Политика
Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Кино
Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением
Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Экономика
В России резко подорожали авиабилеты
В первом квартале 2019 года авиабилеты эконом-класса в России подорожали в среднем на 7,5%, тогда как за весь 2018 год цены выросли всего на 2,3%. Главная причина — рост цен на горюче-смазочные материалы на 30%, говорится в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта вице-премьеру Максиму Акимову.
Обновлено в 06:49
Политика
Трамп сделал заявление по России и Венесуэле
Президент США Дональд Трамп сделал заявление, из которого следует, что "Россия должна уйти из Венесуэлы".
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
Украина заявила о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 10:48
Авто
В Сети показали первые изображения BMW X6 нового поколения
Дизайнеры портала «Колеса.ру» опубликовали рендеры нового поколения кроссовера BMW X6.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
ВКС получили новый самолет-локатор А-50У
Холдинг «Росэлектроника» передал ВКС шестой по счету самолет ДРЛО А-50У, которая была передана ВКС холдингом «Росэлектроника», говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 10:54
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Европейский суд по правам человека не принял к рассмотрению жалобу футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Политика
Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ
Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Четыре рыбака погибли на Волге, провалившись под лед
Обновлено в 06:42
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
МИД РФ прокомментировал противоспутниковые испытания Индии
В министерстве иностранных дел России прокомментировали недавно проведенное Нью-Дели испытание космического оружия, в результате которого баллистической ракетой был сбит индийский космический аппарат.
Обновлено в 10:30
Культура
«Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом
Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00