Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»ТАСС вчера в 08:39

Мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под саундтрек из популярной голливудской киноэпопеи "Звездные войны".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белгородская чиновница, выбравшая для присяги мэра музыку из «Звездных войн», уволилась

КП - Белгород08:47

Из мэрии Белгорода уволили выбравшую музыку из «Звездных войн» чиновницу

РБК06:59

Белгородская чиновница уволилась из-за музыки из «Звездных войн» на присяге мэра

ТАСС07:24

После присяги под «Звёздные войны» мэр Белгорода уволил подчинённых

Московский Комсомолец07:15

В Белгороде уволили чиновницу, выбравшую трек из «Звёздных войн» для присяги мэра города

Говорит Москва06:17

Музыка из «Звёздных войн» прозвучала на присяге мэра в Белгороде по ошибке

Бел.Рувчера в 15:46

Мэрия Белгорода оправдалась за музыку из «Звёздных войн» в горсовете

REGNUMвчера в 14:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Обновлено в 08:00
Экономика

Росавиация продлила «Аэрофлоту» допуски на 31 международный маршрут «Трансаэро»

Росавиация продлила допуски "Аэрофлоту" на 31 международный маршрут, ранее использовавшиеся "Трансаэро".
Обновлено в 10:36
Общество

Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Энергетика

Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта

«Газпром нефть» выступает против предложения вице-премьера Дмитрия Козака ввести лицензирование экспорта нефтепродуктов, чтобы стабилизировать цены на топливо.
Обновлено в 08:08
Политика

МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы

«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП

Обновлено в 04:32
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Экономика

Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег

Скандал вокруг Swedbank начался еще в феврале, когда шведский телеканал SVT сообщил, что банк может быть причастен к отмыванию денег.
Обновлено в 09:55
Экономика

«Русснефть» получила налоговые претензии на 2,3 млрд рублей

Налоговый орган доначислил "Русснефти" (MOEX: RNFT) по результатам выездной налоговой проверки в январе 2019 года налогов, пеней, штрафов на общую сумму 2,303 млрд руб.
Обновлено вчера в 05:17
Технологии

«МТС» и «Лаборатория Касперского» запустили антивирус для публичного облака

Телекоммуникационный оператор МТС совместно с Лабораторией Касперского запустил услугу Антивирусная защита виртуальных машин для IТ-ресурсов и корпоративных данных, размещенных в публичном облаке.
Обновлено в 06:30
Происшествия

27 мусульман задержали у ТЦ «Москва» за «митинг» во время намаза

Обновлено в 09:29
Политика

«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом

В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Политика

Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Кино

Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением

Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Экономика

В России резко подорожали авиабилеты

В первом квартале 2019 года авиабилеты эконом-класса в России подорожали в среднем на 7,5%, тогда как за весь 2018 год цены выросли всего на 2,3%. Главная причина — рост цен на горюче-смазочные материалы на 30%, говорится в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта вице-премьеру Максиму Акимову.
Обновлено в 06:49
Политика

Трамп сделал заявление по России и Венесуэле

Президент США Дональд Трамп сделал заявление, из которого следует, что "Россия должна уйти из Венесуэлы".
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 10:48
Авто

В Сети показали первые изображения BMW X6 нового поколения

Дизайнеры портала «Колеса.ру» опубликовали рендеры нового поколения кроссовера BMW X6.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

ВКС получили новый самолет-локатор А-50У

Холдинг «Росэлектроника» передал ВКС шестой по счету самолет ДРЛО А-50У, которая была передана ВКС холдингом «Росэлектроника», говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 10:54
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Европейский суд по правам человека не принял к рассмотрению жалобу футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Политика

Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ

Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Четыре рыбака погибли на Волге, провалившись под лед

Обновлено в 06:42
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

МИД РФ прокомментировал противоспутниковые испытания Индии

В министерстве иностранных дел России прокомментировали недавно проведенное Нью-Дели испытание космического оружия, в результате которого баллистической ракетой был сбит индийский космический аппарат.
Обновлено в 10:30
Культура

«Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом

Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену

Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное