Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»ТАСС вчера в 08:39
Мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под саундтрек из популярной голливудской киноэпопеи "Звездные войны".
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Новый мэр Белгорода вышел принимать торжественную присягу под музыку из «Звездных войн»
КП - Белгородвчера в 07:39
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