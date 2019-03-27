Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»ТАСС вчера в 08:39

Мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под саундтрек из популярной голливудской киноэпопеи "Звездные войны".
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Из мэрии Белгорода уволили выбравшую музыку из «Звездных войн» чиновницу

РБК06:59

Белгородская чиновница уволилась из-за музыки из «Звездных войн» на присяге мэра

ТАСС07:24

Мэрия Белгорода оправдалась за музыку из «Звёздных войн» в горсовете

REGNUMвчера в 14:01

В Белгороде уволили чиновницу, выбравшую трек из «Звёздных войн» для присяги мэра города

Говорит Москва06:17

Музыка из «Звёздных войн» прозвучала на присяге мэра в Белгороде по ошибке

Бел.Рувчера в 15:46

После присяги под «Звёздные войны» мэр Белгорода уволил подчинённых

Московский Комсомолец07:15

Новый мэр Белгорода вышел принимать торжественную присягу под музыку из «Звездных войн»

КП - Белгородвчера в 07:39
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Здоровье

Женщина в Бангладеш родила дважды за месяц

Обновлено в 07:23
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Политика

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Экс-полицейский подал в суд на ТНТ из-за сцены секса с пистолетом

Обновлено в 06:46
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Обновлено в 02:41
Общество

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись три медведя, животные начали питаться.
Обновлено в 06:41
Общество

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Экономика

В России резко поднялись цены на авиабилеты

В письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, адресованному вице-премьеру Максиму Акимову, говорится, что с начала года цены на авиабилеты в экономклассе увеличились на 7,5%. Об этом пишет «Коммерсант».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

CIT рассказала о работе новой российско-украинской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:23
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:38
Авто

Aurus представит преемника парадного ЗИЛа

По мнению экспертов, дебют кабриолета состоится уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 06:50
Авто

Пользоваться, а не владеть: как заработать на аренде автомобилей

Интересный факт: кроме заработка на аренде автомобилей, ГК "БН-Моторс" зарабатывает и на продаже прокатных автомобилей, отработавших проектный срок 3 года.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Томске упавшая с крыши глыба льда убила женщину

Обновлено в 06:36
Общество

Число приемных семей в Москве выросло более чем в семь раз

Число приемных семей в Москве с 2010 года по 2018 год выросло с 358 до почти 2,7 тыс. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:18
Спорт

Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации

Обновлено в 04:37
Общество

Скончался космонавт Валерий Быковский

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался в среду на 85 году жизни.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Российские авиакомпании в феврале перевезли 7,5 млн человек

Перевозки между РФ и странами Содружества увеличились на 26,9%, до 585 тыс. человек.
Обновлено в 07:02
Политика

Лукашенко устроил ряд громких отставок из-за коров

Посетив один из регионов страны, глава государства остался недоволен коровником. И сразу после этого последовали громкие увольнения.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил

Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39
Происшествия

«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова

Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя».
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Истребители США F-35 признали непригодными для войны

Обновлено в 05:01
Кино

Красота и чудовище: вышел новый ролик «Годзилла: Король монстров»

В сети появился новый захватывающий ролик фильма «Годзилла: Король монстров». Гигантские монстры вновь угрожают миру.
Обновлено в 04:30
Политика

МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты, которые прибыли в Венесуэлу, занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом.
Обновлено в 07:26
Космос

Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад

Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Финансы

Рубль может упасть до 71 за доллар к 2020 году из-за санкций США

В 2020 году рубль может упасть до 71 за доллар, если США введут новые санкции против России.
Обновлено в 07:54
Футбол

Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала»

Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Тина Канделаки планирует стать мамой в третий раз

Очень надеюсь, что в третий раз стану мамой.
Обновлено в 05:11
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:58
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