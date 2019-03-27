Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»Lenta.ru вчера в 04:38
Новый мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под музыку из «Звездных войн». Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале Yaplakal в среду, 27 марта. Выборы градоначальника состоялись 26 марта.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика
Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева
В Москве задержали бывшего полпреда в ДФО и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:34
Общество
Священники и казаки могут сорвать строительство крематория в Магадане
Обновлено вчера в 00:17
Авто
В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей
Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Политика
Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Пожар в жилом доме Петербурга локализован, спасено 10 человек
В 14:17 мск сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу локализовали пожар в квартире жилого дома на ул. Сестрорецкой, 6, в Приморском районе города.
Обновлено в 07:30
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
«В последний раз президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:21
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Daimler и Geely вместе займутся созданием новых автомобилей Smart
Обновлено вчера в 05:07
Политика
ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit
Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Обновлено в 07:40
Экономика
Скандал с отмыванием российских денег через Swedbank набирает обороты
Накануне стало известно, что в 2008-2018 гг. шведский банк через свое подразделение в Эстонии провел высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($151,5 млрд) в основном с деньгами российских клиентов.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Общество
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Политика
Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком.
Обновлено в 06:01
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Общество
В Ивановской области решили не увольнять педиатра за откровенные фото
Завотделения городской детской поликлиники Кинешмы Елена Смирнова заявила, что руководство не будет увольнять педиатра Анастасию Орлову после того, как в интернете были опубликованы ее фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана
В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.
Обновлено в 09:21
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
В Донбассе сбили заминированный беспилотник ВСУ
Заминированный беспилотник ВСУ был сбит в Донбассе. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 09:12
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В порт Одессы прибудут два корабля НАТО
В порт Одессы 1 апреля войдут два корабля НАТО — канадский HMCS Toronto и испанский Santa Maria, говорится в сообщении на странице Facebook посольства Канады на Украине.
Обновлено в 02:53