Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»Lenta.ru вчера в 04:38

Новый мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под музыку из «Звездных войн». Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале Yaplakal в среду, 27 марта. Выборы градоначальника состоялись 26 марта.

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

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