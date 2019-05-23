Футбол

Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июнеАргументы и Факты 10:10

Вопрос об изменении лимита на легионеров в РПЛ с 2020 года должен был обсуждаться сегодня, 23 мая, однако, по данным агентства, его отложили до следующего заседания исполкома РФС. Добавим, с февраля белорусские футболисты не считаются легионерами в рамках российских соревнований.
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Александр Дюков
Я хочу еще раз заявить, что я противник лимитов. Я остаюсь при том же мнении. Но сейчас по разным причинам было бы неправильно устраивать революцию и отказываться от лимита. В ближайшие годы мы останемся в рамках лимита.
— Александр ДюковТелеканал 360° 08:50

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