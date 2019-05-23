Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июнеАргументы и Факты 10:10

Я хочу еще раз заявить, что я противник лимитов. Я остаюсь при том же мнении. Но сейчас по разным причинам было бы неправильно устраивать революцию и отказываться от лимита. В ближайшие годы мы останемся в рамках лимита.

Вопрос об изменении лимита на легионеров в РПЛ с 2020 года должен был обсуждаться сегодня, 23 мая, однако, по данным агентства, его отложили до следующего заседания исполкома РФС. Добавим, с февраля белорусские футболисты не считаются легионерами в рамках российских соревнований.

Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июне

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Экономика Названы условия роста российской экономики Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в стране еще не сформировалась экономическая модель, при которой Россия смогла бы прийти к темпам роста на уровне 3% и более, передает ТАСС.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Гаджеты Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Происшествия Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Происшествия Два поезда с людьми застряли в московском метро В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.

Финансы Акции ВТБ выросли на 10% за день Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Армия и оружие Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.

Хоккей Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США» Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.

Политика Филарет отказался выполнять условия томоса Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

Наука Американцы сделали несколько новых выводов о курении Американцы выяснили, что курение сигарет без фильтра повышает риск развития рака легких на 40%.

Политика Замглавы администрации президента Украины раскритиковал закон о люстрации «Одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит администрацию президента к органам власти», — сказал замглавы администрации президента.

Армия и оружие Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Политика Зеленский исключил возможность переговоров с РФ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирает проводить переговоры с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.