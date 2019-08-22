В России будут доступны две версии на бензиновых моторах объемом 2,0 л и 2,5 л мощностью в 150 л.с. и 200 л.с. Первая версия работает в тандеме с вариатором, вторая - с 8-ми ступенчатым "автоматом", модели будут иметь систему полного привода Dynamic Torque Control AWD.

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Политика Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом» Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.

Происшествия Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей 66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.

Общество Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика Канада высказалась против возвращения России в G8 Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.

Авто Названы самые «мужские» автомобильные марки Изучив ответы участников проведенного опроса, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали марки автомобилей, которые могут похвастаться наибольшей долей владельцев-мужчин.

Экономика Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.

Здоровье Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.

Армия и оружие Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.

Музыка Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.

Общество Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.

Происшествия В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.

Экономика У россиян в июле стало меньше свободных денег Жители мегаполисов пострадали меньше: у них объем «свободных денег» снизился только на 8,2%. В холдинге «Ромир» отмечают, что в средней российской семье, которая проживает в городе-миллионнике, в июле после оплаты счетов и покупки товаров первой необходимости оставалось свободными порядка 38 тысяч рублей.

Энергетика За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.

Политика Над Донецком подняли флаги России Предполагается, что появление флага связано с празднованием 22 августа Дня государственного флага России.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.

Происшествия Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров Площадь пожара складских помещений в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, где производились свечи, увеличилась вдвое.

Политика Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.