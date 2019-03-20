Новый кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в РоссииРЕН ТВ 14:13

Кстати, ранее в компании Skoda отмечали, что само появление кроссовера Karoq на российском рынке запланировано на 4-й квартал нынешнего года. Как уже сообщал "АВТОСТАТ", в 2018 году мировые продажи Skoda выросли на 4,4% до 1,25 млн автомобилей.

с чего всё началось

Компания Skoda начнет собирать российскую версию компактного кроссовера Karoq на заводе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает журнал "За рулем" со ссылкой на председателя совета директоров компании Бернхарда Майера.

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