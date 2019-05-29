Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжаMotor 06:31

с чего всё началось

В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage. На американском рынке модель получит название Seltos. Известно, что Kia Seltos будут продавать и в России, но, возможно, под другим именем.

Происшествия МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Общество Роструд напомнил об условиях работы в жару В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.

Технологии В работе Snapchat по всему миру произошел сбой Как сообщает сервис Downdetector, в ночь с 30 на 31 мая в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat произошел сбой.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Музыка Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о самом себе Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.

Общество Исследование показало, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Общество Самоуправство чиновников на годы отсрочило сдачу в эксплуатацию Дома культуры в Вилюйске В Вилюйске на протяжении более трех лет ведется строительство Дворца культуры, стоимость которого постоянно возрастает, траты из местного бюджета увеличиваются, а на его завершение уже объявлено четыре аукциона.

Политика Климкин призвал Раду отправить его в отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.

Кино Вышел трейлер последнего «Рэмбо» Официальный трейлер пятой, финальной картины серии, прямолинейно названной "Рэмбо: Последняя кровь", доступен на YouTube и дает основание полагать, что ветеран уйдет в Край вечной охоты достойно.

Общество Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).

Кино Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».

Космос Российские космонавты обнаружили в открытом космосе полотенце Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в ходе плановых работ в открытом космосе обнаружили полотенце, которое провело за бортом МКС 10 лет, сообщает «Роскосмос».

Транспорт Повышение цен на билеты в плацкарт было опровергнуто РЖД В компании пояснили, что информация о росте цен возникла из-за сравнения стоимости билетов, что реализовывались в рамках акций и билетов, что были проданы по полному тарифу.

Экономика В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.