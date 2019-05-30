Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжаАвтоновости дня 00:22

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos. Портал Autoblog опубликовал первые «живые» фотографии автомобиля без какого-либо камуфляжа.

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

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