Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжаАвтоновости дня 00:22

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos. Портал Autoblog опубликовал первые «живые» фотографии автомобиля без какого-либо камуфляжа.
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Секретный кроссовер Kia для России сфотографировали шпионы

Quto.ru12:15

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Автоновости дня00:22

Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

Motor06:31

Аналог кросса Hyundai Creta для массового тиража получил имя Kia Seltos: первые снимки

Pnzdrive01:12

Серийный аналог Hyundai Creta от KIA получил имя Seltos

CarsWeek.ru01:01

Стало известно название конкурента Hyundai Creta от Kia

Журнал Авто.ру07:00

Аналог Hyundai Creta от Kia назвали Seltos

Новые автомобили00:21
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Происшествия

Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде

Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Футбол

Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея

Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.
Обновлено в 18:09
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой.
Обновлено в 19:44
Происшествия

На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Авто

Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale

Компания Ferrari представила новый суперкар — первый в истории марки серийный гибридный автомобиль SF90 Stradale и первый спорткар итальянского бренда с полным приводом.
Обновлено в 03:37
Кино

Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите

В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Политика

США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики

Из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:49
Космос

Космический грузовик Dragon вернется с МКС на Землю в понедельник

"Корабль Dragon компании SpaceX с более чем 4,2 тысячи фунтов ценных научных экспериментов (1,9 тонны) на борту должен вернуться на Землю с МКС в понедельник 3 июня", - сообщило американское космическое ведомство.
Обновлено в 16:57
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 15:58
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Обновлено в 04:41
Происшествия

В Новокузнецке разбушевалась непогода

Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Музыка

Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

Обновлено в 09:44
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Обновлено в 07:38
Политика

Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги

Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие

На Украине разбился вертолёт Ми-8. Погибли четыре человека

Обновлено в 01:39
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
Политика

Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков

Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
Обновлено в 09:45
Транспорт

РЖД: Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали

Обновлено в 04:09
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