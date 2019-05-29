Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжаНовые автомобили 00:21

с чего всё началось

Новый компактный кроссовер Kia, построенный на модернизированной платформе Hyundai Creta, назвали Kia Seltos. Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.

Политика Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.

Общество Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.

Происшествия Момент столкновения двух судов на Дунае опубликовали в Сети В Сети появилось видео происшествия. На борту прогулочного катера находились два члена экипажа и 33 туриста из Южной Кореи.

Политика Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.

Технологии В Китае найдено кладбище времен бронзового века Старинное кладбище времен бронзового века могло принадлежать определенной этнической группе или племени.

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Общество Сколько стоит дитё пристроить: куда в Екатеринбурге отдать школьников на летние каникулы Редко в какой семье удаётся расписать для школьников все три летних месяца на загородные лагеря, деревни с бабушками и совместный отпуск.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Экономика Китай перестал покупать сою в США Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Футбол «Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.

Политика Климкин попросил принять его отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил Верховную Раду принять его отставку. Об этом он написал в своем Facebook.

Общество В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Финансы Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Общество Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).

Экономика Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.

Кино Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.

Армия и оружие Под Волгоградом показали уникальный военный тягач КЭТ-Л1 Тягач — первый экземпляр новой машины КЭТ-Л1 на шасси КАМАЗ-6560-1345-022, которая поступит в ВС РФ в следующем году, сообщает пресс-служба ЮВО.

Музыка Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.

Технологии Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.

Общество Роструд напомнил о правилах работы в жару Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару.

Гаджеты HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.