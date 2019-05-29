Авто
Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжаНовые автомобили 00:21
Новый компактный кроссовер Kia, построенный на модернизированной платформе Hyundai Creta, назвали Kia Seltos. Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
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с чего всё началось
В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.AutoNews07:34
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Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
Обновлено в 04:36
Политика
Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией
Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
Обновлено в 22:23
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае опубликовали в Сети
В Сети появилось видео происшествия. На борту прогулочного катера находились два члена экипажа и 33 туриста из Южной Кореи.
Обновлено в 06:28
Политика
Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено в 20:08
Технологии
В Китае найдено кладбище времен бронзового века
Старинное кладбище времен бронзового века могло принадлежать определенной этнической группе или племени.
Обновлено в 12:00
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Общество
Сколько стоит дитё пристроить: куда в Екатеринбурге отдать школьников на летние каникулы
Редко в какой семье удаётся расписать для школьников все три летних месяца на загородные лагеря, деревни с бабушками и совместный отпуск.
Обновлено в 23:00
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Футбол
«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Обновлено в 14:09
Политика
Климкин попросил принять его отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил Верховную Раду принять его отставку. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 19:02
Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено в 23:17
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Экономика
Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено в 14:44
Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Под Волгоградом показали уникальный военный тягач КЭТ-Л1
Тягач — первый экземпляр новой машины КЭТ-Л1 на шасси КАМАЗ-6560-1345-022, которая поступит в ВС РФ в следующем году, сообщает пресс-служба ЮВО.
Обновлено в 22:36
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено в 21:14
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Общество
Роструд напомнил о правилах работы в жару
Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару.
Обновлено в 20:00
Гаджеты
HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа
Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено в 13:21
Политика
Верховная рада озаботилась правами коренных народов России
В пояснительной записке к документу уточняется, что данным заявлением парламент желает привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации» в целях усиления давления на Россию, чтобы государство прекратило допускать эти нарушения.
Обновлено в 07:52