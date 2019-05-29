Авто

Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжаНовые автомобили 00:21

Новый компактный кроссовер Kia, построенный на модернизированной платформе Hyundai Creta, назвали Kia Seltos. Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
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с чего всё началось
В распоряжении издания Autoblog
 оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
AutoNews07:34

Подробнее о событии

Секретный кроссовер Kia для России сфотографировали шпионы

Quto.ru12:15

Стало известно название конкурента Hyundai Creta от Kia

Журнал Авто.ру07:00

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Автоновости дня00:22

Аналог кросса Hyundai Creta для массового тиража получил имя Kia Seltos: первые снимки

Pnzdrive01:12

Серийный аналог Hyundai Creta от KIA получил имя Seltos

CarsWeek.ru01:01

Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

Motor06:31

Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа

Новые автомобили00:21
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Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

Обновлено в 04:36
Политика

Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией

Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
Обновлено в 22:23
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае опубликовали в Сети

В Сети появилось видео происшествия. На борту прогулочного катера находились два члена экипажа и 33 туриста из Южной Кореи.
Обновлено в 06:28
Политика

Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено в 20:08
Технологии

В Китае найдено кладбище времен бронзового века

Старинное кладбище времен бронзового века могло принадлежать определенной этнической группе или племени.
Обновлено в 12:00
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Общество

Сколько стоит дитё пристроить: куда в Екатеринбурге отдать школьников на летние каникулы

Редко в какой семье удаётся расписать для школьников все три летних месяца на загородные лагеря, деревни с бабушками и совместный отпуск.
Обновлено в 23:00
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Экономика

Китай перестал покупать сою в США

Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Футбол

«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Обновлено в 14:09
Политика

Климкин попросил принять его отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил Верховную Раду принять его отставку. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 19:02
Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено в 23:17
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Общество

Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами

Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Экономика

Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата

Обновлено в 14:10
Кино

Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Под Волгоградом показали уникальный военный тягач КЭТ-Л1

Тягач — первый экземпляр новой машины КЭТ-Л1 на шасси КАМАЗ-6560-1345-022, которая поступит в ВС РФ в следующем году, сообщает пресс-служба ЮВО.
Обновлено в 22:36
Музыка

Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет

Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено в 21:14
Технологии

Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность

Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено в 16:21
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Обновлено в 03:45
Общество

Роструд напомнил о правилах работы в жару

Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару.
Обновлено в 20:00
Гаджеты

HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа

Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено в 13:21
Политика

Верховная рада озаботилась правами коренных народов России

В пояснительной записке к документу уточняется, что данным заявлением парламент желает привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации» в целях усиления давления на Россию, чтобы государство прекратило допускать эти нарушения.
Обновлено в 07:52
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