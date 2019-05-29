Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжаНовые автомобили вчера в 00:21

с чего всё началось

Новый компактный кроссовер Kia, построенный на модернизированной платформе Hyundai Creta, назвали Kia Seltos. Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.

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Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

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Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

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