Авто
Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжаНовые автомобили вчера в 00:21
Новый компактный кроссовер Kia, построенный на модернизированной платформе Hyundai Creta, назвали Kia Seltos. Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
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с чего всё началось
В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.AutoNewsвчера в 07:34
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Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Обновлено вчера в 18:28
Кино
Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»
В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Экономика
Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту
Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет.
Обновлено 29 мая в 23:31
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата
Обновлено вчера в 18:07
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено вчера в 07:38
Футбол
Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 00:41
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
Новогодние каникулы в 2020 году станут короче
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57
В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Спецдокладчик ООН: в Британии Ассанжа подвергают психологическим пыткам
Британские власти подвергают основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам, заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Авто
Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено вчера в 12:08
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Авто
Составлен рейтинг лучших автомобилей для летней жары
Осмотрев сотни тысяч машин, эксперты сервиса CarPrice назвали лучшие автомобили для летней жары.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
В Балтийское море вошел американский командный корабль
Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marine Traffic.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Верну вам всё, что купила. Бузова указала директору Balenciaga на отсутствие достоинства
Певица, актриса, телеведущая и бизнесмен Ольга Бузова заявила, что после того, как узнала о негативе в её сторону от директора Balenciaga Демны Гвасалии.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
Улыбаются и машут: багуловая дорожка Забайкальского кинофестиваля-2019
Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич боится родить двойню
Анна Хилькевич, успешная актриса и мама двоих детей, признавалась, что не считает себя суеверной.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено вчера в 08:14