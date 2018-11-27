Авто
Новый большой кроссовер Hyundai Palisade, публичная премьера которого состоится 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, выехал на дороги общего пользования. Первые качественные «живые» фото автомобиля без камуфляжа опубликовало китайское издание Autohome.
Автоновости дня08:56
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Авто
Lada начала продажу обновлённого XRAY
Обновлено в 11:11
Авто
Концерн GM закрывает пять заводов в США и Канаде
Согласно новому плану реструктуризации будет закрыто пять заводов на территории США и Канады, а также сократит 15 процентов персонала.
Обновлено в 11:30
Авто
Genesis представил обновленный флагманский седан Genesis G90
В преддверии открытия автосалона в Лос-Анджелесе компания Genesis представила обновленную версию флагманского седана Genesis G90.
Обновлено в 10:47
Авто
Беспилотные автомобили получат в России специальный знак
Обновлено в 11:00
Авто
Компания Haval в 2019 году представит на рынке РФ два новых кроссовера
Китайская компания Haval в 2019 году привезет в Россию две новые модели.
Обновлено в 11:32
Авто
Новому Bentley Continental GT дали мягкую крышу Tweed
Цены на новинку пока не назвали. К примеру, Bentley Continental GT сейчас в РФ стоит от 14 290 000 рублей, но кабриолет будет стоить дороже.
Обновлено в 10:00
Авто
Продажи автомобилей Mazda в России выросли в октябре на 6%
Доля Mazda в России выросла до 1,7%. Кроссовер CX-5 является самым продаваемым на рынке по итогам октября.
Обновлено в 11:22
Авто
Rivian представил 760-сильный электрический пикап Rivian R1T
Электрическая силовая установка представлена четырьмя электромоторами, расположенными на каждом из колес.
Обновлено в 09:28
Авто
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro пользуется ажиотажным спросом
За этот месяц на рынке Индии автомобиль Hyundai Santro разошелся тиражом в количестве 38,5 тыс. штук, а это существенно больше, чем планировали в компании.
Обновлено в 10:27
Авто
Ателье AC Schnitzer подготовило мегаагрессивную «восьмерку» BMW
Немецкое ателье AC Schnitzer представит на тюнинг-выставке в Эссене программу доработок для BMW 8 серии.
Обновлено в 11:30
Авто
Nissan на территории РФ отзывает 957 автомобилей
В общей сложности под отзыв попадает 957 автомобилей компании, среди которых модели Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trall.
Обновлено в 11:40
Авто
В Москве появились первые экологичные такси на природном газе
Проект по реализации такси на природном газе инициировали компании BERITAXI и «Газпром газомоторное топливо», которые решили использовать модели Ford Focus.
Обновлено в 10:57
Авто
Pro-версию Mercedes-AMG GT R показали на видео
Компания Mercedes-Benz опубликовала ролик, в котором показала Pro-версию купе Mercedes-AMG GT R. Лимитированное издание суперкара еще больше приспособят для трека, снабдив улучшенного аэродинамикой и изменив настройки шасси.
Обновлено в 10:30
Авто
Нейросеть за 189 млн поможет ГИБДД определять марку авто по фото
Московский ЦОДД (центр организации дорожного движения) заказал организацию нейросети, способную точно определять модель автомобиля, попавшего в камеру видеофиксации.
Обновлено в 11:08
Авто
Подушка безопасности снаружи? Такую уже тестируют
Внешняя боковая подушка безопасности, которая раскрывается в момент столкновения, - яркий пример развития концепции Vision Zero, целью которой являются нулевые аварии и нулевые выбросы, отметил руководитель отдела технологий пассивной безопасности ZF Майкл Бюхснер.
Обновлено в 11:12