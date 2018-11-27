Авто

Новый кроссовер Hyundai Palisade: качественные фото без камуфляжа
Автоновости дня
08:56

Новый большой кроссовер Hyundai Palisade, публичная премьера которого состоится 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, выехал на дороги общего пользования. Первые качественные «живые» фото автомобиля без камуфляжа опубликовало китайское издание Autohome.
Автоновости дня08:56

Подробнее о событии

Большой кроссовер Hyundai полностью рассекречен

За рулем08:50

Гигантский кроссовер Hyundai: полностью раскрыта внешность

Российская газета08:01

Полностью раскрыта внешность гигантского кроссовера Hyundai

Motor06:18

Новый кроссовер Hyundai Palisade: качественные фото без камуфляжа

Автоновости дня08:56

Новый флагманский кроссовер Hyundai сфотографировали без камуфляжа

AutoNews06:53

Hyundai Palisade сбросил свой камуфляж

Дейли-Мотор05:55

Серийный Hyundai Palisade 2019 добрался до Лос-Анджелеса

CarsWeek.ru00:42
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Авто

Lada начала продажу обновлённого XRAY

Обновлено в 11:11
Авто

Концерн GM закрывает пять заводов в США и Канаде

Согласно новому плану реструктуризации будет закрыто пять заводов на территории США и Канады, а также сократит 15 процентов персонала.
Обновлено в 11:30
Авто

Genesis представил обновленный флагманский седан Genesis G90

В преддверии открытия автосалона в Лос-Анджелесе компания Genesis представила обновленную версию флагманского седана Genesis G90.
Обновлено в 10:47
Авто

Беспилотные автомобили получат в России специальный знак

Обновлено в 11:00
Авто

Компания Haval в 2019 году представит на рынке РФ два новых кроссовера

Китайская компания Haval в 2019 году привезет в Россию две новые модели.
Обновлено в 11:32
Авто

Новому Bentley Continental GT дали мягкую крышу Tweed

Цены на новинку пока не назвали. К примеру, Bentley Continental GT сейчас в РФ стоит от 14 290 000 рублей, но кабриолет будет стоить дороже.
Обновлено в 10:00
Авто

Продажи автомобилей Mazda в России выросли в октябре на 6%

Доля Mazda в России выросла до 1,7%. Кроссовер CX-5 является самым продаваемым на рынке по итогам октября.
Обновлено в 11:22
Авто

Rivian представил 760-сильный электрический пикап Rivian R1T

Электрическая силовая установка представлена четырьмя электромоторами, расположенными на каждом из колес.
Обновлено в 09:28
Авто

Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro пользуется ажиотажным спросом

За этот месяц на рынке Индии автомобиль Hyundai Santro разошелся тиражом в количестве 38,5 тыс. штук, а это существенно больше, чем планировали в компании.
Обновлено в 10:27
Авто

Ателье AC Schnitzer подготовило мегаагрессивную «восьмерку» BMW

Немецкое ателье AC Schnitzer представит на тюнинг-выставке в Эссене программу доработок для BMW 8 серии.
Обновлено в 11:30
Авто

Nissan на территории РФ отзывает 957 автомобилей

В общей сложности под отзыв попадает 957 автомобилей компании, среди которых модели Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trall.
Обновлено в 11:40
Авто

В Москве появились первые экологичные такси на природном газе

Проект по реализации такси на природном газе инициировали компании BERITAXI и «Газпром газомоторное топливо», которые решили использовать модели Ford Focus.
Обновлено в 10:57
Авто

Pro-версию Mercedes-AMG GT R показали на видео

Компания Mercedes-Benz опубликовала ролик, в котором показала Pro-версию купе Mercedes-AMG GT R. Лимитированное издание суперкара еще больше приспособят для трека, снабдив улучшенного аэродинамикой и изменив настройки шасси.
Обновлено в 10:30
Авто

Нейросеть за 189 млн поможет ГИБДД определять марку авто по фото

Московский ЦОДД (центр организации дорожного движения) заказал организацию нейросети, способную точно определять модель автомобиля, попавшего в камеру видеофиксации.
Обновлено в 11:08
Авто

Подушка безопасности снаружи? Такую уже тестируют

Внешняя боковая подушка безопасности, которая раскрывается в момент столкновения, - яркий пример развития концепции Vision Zero, целью которой являются нулевые аварии и нулевые выбросы, отметил руководитель отдела технологий пассивной безопасности ZF Майкл Бюхснер.
Обновлено в 11:12
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