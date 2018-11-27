Новый большой кроссовер Hyundai Palisade, публичная премьера которого состоится 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, выехал на дороги общего пользования. Первые качественные «живые» фото автомобиля без камуфляжа опубликовало китайское издание Autohome.

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