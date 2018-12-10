Армия и оружие
Черноморский флот усилился новым кораблем с ракетами «Калибр»
Черноморский флот усилился новым кораблем с ракетами «Калибр»Экономика сегодня02:38
МРК «Орехово-Зуево» стал седьмым кораблем модернизированной серии «Буян-М» (проект 21631). Он имеет увеличенное водоизмещение и оборудован новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК».
Экономика сегодня02:38
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Армия и оружие
На Украине засекретили информацию по инциденту в Керченском проливе
Руководство вооруженных сил Украины засекретило данные об отправке кораблей ВМС страны в Керченский пролив 25 ноября, передают "Украинские новости" со ссылкой на ответ командующего военно-морскими силами страны адмирала Игоря Воронченко.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
ДНР: Киев готовит 14 декабря масштабное наступление в Донбассе
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Морская авиация России получит новый патрульный самолет
В ближайшее время морская авиация ВМФ РФ получит новые самолеты и вертолеты. Прежде всего, это современный морской патрульный самолет.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
«Домодедово» купило модификацию танка Т-72 для эвакуации самолетов
Аэропорт "Домодедово" приобрел у "Уралвагонзавода" бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72, которая будет эвакуировать самолеты любых размеров при нештатных ситуациях.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
На вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии Agni: Agni-1 дальностью 700 километров, Agni-2 2 тыс. километров, Agni-3 и Agni-4 от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. километров.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Новобранцы российской военной базы в Армении осваивают новые БЛА
На российской военной базе в Армении вновь прибывшие военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) начали осваивать новые образцы техники в горных условиях.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Военные получили новый воздушный командный пункт
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТАНТК имени Бериева, ВКС России получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У с бортовым номером «красный» 45.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила атаку на аэропорт Дамаска
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В США обвинили Россию во лжи про лазерные «Пересветы»
Американские СМИ обвинили Россию во лжи про лазерное оружие «Пересвет».
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
В США считают флот РФ непригодным для действий в Мировом океане
Издание указывает на то, что большая часть российских военно-морских соединений оптимизировано для действий исключительно в прибрежных водах и может выполнять задачи по обороне границ России, но не может эффективно действовать в «синих водах» — то есть, в Мировом океане значимость российских боевых кораблей стремится к нулю.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Истребитель F-35 не допустили к финальным боевым испытаниям
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II не может пройти финальные боевые испытания из-за ряда недостатков.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Войска РЭБ Беларуси пополнились новой техникой
Белорусские войска РЭБ получили современные комплексы радиоразведки и технического анализа Р-934УМ2 «Синица», сообщает Российская газета.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Багдад: США перебрасывают террористов из Сирии в Ирак
Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает, что американские войска открыли безопасный проход на сирийско-иракской границе, чтобы облегчить переброску террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии вглубь Ирака.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Военные коммунальщики подключили к электросети отдалённый военный городок Северного флота в Ненецком автономном округе
Специалисты Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России успешно завершили работы по прокладке электрического кабеля и подключению объектов военного городка одной из воинских частей соединения армии ВВС и ПВО Северного флота к электрической сети села Нижняя Пеша (Ненецкий автономный округ).
Обновлено в 07:29