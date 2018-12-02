Музыка

Новый клип певицы Арианы Гранде побил рекорд на YouTube
UfacityNews.ru
01:14

Новый клип американской актрисы и певицы Арианы Гранде побил рекорд на видеохостинге YouTube. Ролик thank u, next набрал первый миллион просмотров за 35 минут.
UfacityNews.ru01:14

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Новый клип американской певицы «сломал» Youtube

URA.Ru01:32

Ариана Гранде сломала интернет новым клипом

Lenta.ruвчера в 23:59

Новый клип Арианы Гранде «взорвал» Интернет, набрав 50 млн просмотров за сутки

ФАНвчера в 22:57

Клип Арианы Гранде установил новый рекорд на YouTube

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Новый клип Арианы Гранде «сломал интернет»

Телеканал 360°вчера в 19:08

Новый клип Арианы Гранде побил рекорд YouTube

Газета.Ruвчера в 17:56

Новый клип Арианы Гранде «сломал интернет», сообщили на YouTube

РИА Новостивчера в 17:19
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Ротару не примет участия в «Песне года»

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Во время концерта солист группы Владимир Шахрин назвал «Труд» сараем, пожаловавшись на традиционно плохой звук на главной концертной площадке Иркутска.
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Ариана Гранде
Американская актриса
Американская актриса и певица. Профессиональную карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году в бродвейском мюзикле «13».
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