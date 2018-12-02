Музыка
Новый клип певицы Арианы Гранде побил рекорд на YouTube
Новый клип певицы Арианы Гранде побил рекорд на YouTubeUfacityNews.ru01:14
Новый клип американской актрисы и певицы Арианы Гранде побил рекорд на видеохостинге YouTube. Ролик thank u, next набрал первый миллион просмотров за 35 минут.
UfacityNews.ru01:14
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