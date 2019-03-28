Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в ГерманииМосква 24 вчера в 21:50

Клип немецкой рок-группы Rammstein к песне Deutschland раскритиковали в Германии после публикации. В одном из фрагментов видео музыканты предстали в полосатых робах с желтыми звездами, которые напоминают одежду узников бывших нацистских конлагерей.

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

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