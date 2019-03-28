Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в ГерманииМосква 24 вчера в 21:50
Клип немецкой рок-группы Rammstein к песне Deutschland раскритиковали в Германии после публикации. В одном из фрагментов видео музыканты предстали в полосатых робах с желтыми звездами, которые напоминают одежду узников бывших нацистских конлагерей.
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Новый клип Rammstein оскорбил еврейскую общину еще до выхода. И оказался сатирой на прошлое Германии
Телеканал 360°вчера в 15:04
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Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
Потребители усилили режим экономии
Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Британия скрыла от России данные о счетах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика
Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие
Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы
Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено вчера в 11:13
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десятку VPN-сервисов
Роскомнадзор направил администраторам десятка VPN-сервисов уведомление с требованием подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных в России сайтов, и начать блокировку внесенных туда ресурсов.
Обновлено вчера в 12:03
Наука
Коллайдер для очарованных кварков построят в Новосибирске
Обновлено 26 марта в 08:07
Экономика
Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов
Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов. Об этом в пятницу сообщил в своем твиттере глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 00:38
Общество
До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта
Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет
Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено 27 марта в 09:14
Общество
«Роскачество» разработало новый ГОСТ для детских смесей
Специалисты «Роскачества» разработали новый ГОСТ, который устанавливает более строгие требования к качеству сухих молочных смесей для детского питания.
Обновлено вчера в 20:54
Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено 27 марта в 06:36
Происшествия
При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек
В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.
Обновлено вчера в 20:57
Космос
Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле
Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено вчера в 12:58
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Хоккей
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль»
Обновлено в 00:39
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Футбол
Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев
Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Выбрана база для перспективного стратегического бомбардировщика B-21
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Хоккей
40 сэйвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон»
Голкипер Антон Худобин отразил 40 бросков по своим воротам из 42, а также один буллит в серии.
Обновлено в 00:30
Технологии
«Роскосмос» обеспечит роботов и дронов отечественными картами
В документе отмечается, что корпорации необходимо провести анализ существующего международного и отечественного рынка относительно применения спутниковых технологий навигации, дистанционного зондирования и связи в интересах коммерческого использования БЛПА и роботизированных систем.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
Корабли НАТО в Черном море попали на видео
Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24