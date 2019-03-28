Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в ГерманииМосква 24 вчера в 21:50

Клип немецкой рок-группы Rammstein к песне Deutschland раскритиковали в Германии после публикации. В одном из фрагментов видео музыканты предстали в полосатых робах с желтыми звездами, которые напоминают одежду узников бывших нацистских конлагерей.
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Bild: Rammstein пригласили посетить мемориал в Дахау после выхода тизера нового клипа

ТАССвчера в 10:17

Rammstein опубликовал скандальный клип

Взгляд.рувчера в 14:28

Новый клип Rammstein оскорбил еврейскую общину еще до выхода. И оказался сатирой на прошлое Германии

Телеканал 360°вчера в 15:04

Группу Rammstein раскритиковали за «отвратительный» клип о холокосте

Life.ruвчера в 10:38

После выхода скандального ролика Rammstein пригласили в Дахау

Вести.Ruвчера в 10:19

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

РИА Новостивчера в 16:24

Еврейская община Германии сочла вызывающим новый клип Rammstein

REGNUMвчера в 04:43
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Энергетика

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

Потребители усилили режим экономии

Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика

Британия скрыла от России данные о счетах россиян

Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика

Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля

Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие

Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя

Обновлено вчера в 04:59
Общество

Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы

Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено вчера в 11:13
Технологии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой десятку VPN-сервисов

Роскомнадзор направил администраторам десятка VPN-сервисов уведомление с требованием подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных в России сайтов, и начать блокировку внесенных туда ресурсов.
Обновлено вчера в 12:03
Наука

Коллайдер для очарованных кварков построят в Новосибирске

Обновлено 26 марта в 08:07
Экономика

Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов

Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов. Об этом в пятницу сообщил в своем твиттере глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 00:38
Общество

До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта

Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
Политика

Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет

Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Кино

В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено 27 марта в 09:14
Общество

«Роскачество» разработало новый ГОСТ для детских смесей

Специалисты «Роскачества» разработали новый ГОСТ, который устанавливает более строгие требования к качеству сухих молочных смесей для детского питания.
Обновлено вчера в 20:54
Наука

Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков

По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено 27 марта в 06:36
Происшествия

При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.
Обновлено вчера в 20:57
Космос

Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле

Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено вчера в 12:58
Авто

Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей

Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Хоккей

Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль»

Обновлено в 00:39
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти

В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Футбол

Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев

Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

Выбрана база для перспективного стратегического бомбардировщика B-21

Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено вчера в 06:28
Политика

Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17

Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Хоккей

40 сэйвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон»

Голкипер Антон Худобин отразил 40 бросков по своим воротам из 42, а также один буллит в серии.
Обновлено в 00:30
Технологии

«Роскосмос» обеспечит роботов и дронов отечественными картами

В документе отмечается, что корпорации необходимо провести анализ существующего международного и отечественного рынка относительно применения спутниковых технологий навигации, дистанционного зондирования и связи в интересах коммерческого использования БЛПА и роботизированных систем.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие

Корабли НАТО в Черном море попали на видео

Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
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Rammstein
Немецкая рок-группа
Культовая немецкая рок-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся.
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