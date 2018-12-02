Американская певица Ариана Гранде побила рекорд по скорости набора просмотров клипа на YouTube за сутки. Речь идет о достижении отметок в 5, 10, 25 и 50 миллионов просмотров.

Музыка Музыка В Казани собирают подписи за отмену концерта Элвина Грея

Музыка Музыка Лидер группы «Чайф» назвал ДС «Труд» сараем Во время концерта солист группы Владимир Шахрин назвал «Труд» сараем, пожаловавшись на традиционно плохой звук на главной концертной площадке Иркутска.

Музыка Музыка Нижегородец Сергей Ламас покинул шоу «Голос» 33-летний нижегородец Сергей Ламас покинул шоу «Голос».

Музыка Музыка Лолиту Милявскую назвали певицей года Лолита стала лучшей певицей 2018 года по версии музыкального телевизионного фестиваля «Песня года» (это главное итоговое музыкальное шоу страны проходит с 1971 года).

Музыка Музыка В Краснодаре концерт группы IC3PEAK перенесли на другую площадку Концерт должен был состояться 7 декабря в Sgt Pepper's Bar, однако за неделю в группе мероприятия «Вконтакте» появилось сообщение о его отмене.

Музыка Музыка Рок-группа Louna опровергла распад Солистка группы Louna Лусинэ Геворкян написала опровержение о распаде коллектива.

Музыка Музыка Гарик Сукачев отмечает день рождения концертом в Петербурге Гарик Сукачев отмечает свой день рождения в петербургском клубе А2 Green Concert на Петроградской стороне.

Музыка Музыка В Сызранском драматическом театре восславили оперу

Музыка Музыка Состоялся конкурс «Лейся, песня» в Краскове Хозяева ДК радушно приняли гостей. Ансамбль «Дети войны» из Октябрьского исполнил две песни – «Судьба» и «Хороши весной в саду цветочки».

Музыка Музыка В Почепском районе в рамках Дня матери прошли праздничные мероприятия Праздничные мероприятия состоялись в Первомайском и Витовском СДК.

Музыка Музыка Два оркестра исполнят липчанам музыку современных композиторов Липецкая областная филармония представляет концерт «Два оркестра».

Музыка Музыка Участница «Голоса» из Петрозаводска продолжает побеждать в шоу Дария Гроссман победила в туре "Поединки" шоу "Голос" и продолжит участвовать в конкурсе дальше.