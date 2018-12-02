Музыка

Ариана Гранде сломала интернет новым клипом
Lenta.ru
вчера в 23:59

Представители видеохостинга в шутку заявили, что «клип настолько хорош, что сломал интернет (или, как минимум, вызвал трудности с публикацией комментариев на YouTube)». За сутки клип набрал 64 миллиона просмотров, занял лидирующие позиции трендов YouTube более чем в 100 странах, включая Россию.
Lenta.ruвчера в 23:59

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Новый клип американской певицы «сломал» Youtube

URA.Ru01:32

Ариана Гранде сломала интернет новым клипом

Lenta.ruвчера в 23:59

Новый клип Арианы Гранде «взорвал» интернет, набрав 50 млн просмотров за сутки

ФАНвчера в 22:57

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НТВвчера в 22:17

Новый клип Арианы Гранде «сломал интернет»

Телеканал 360°вчера в 19:08

Новый клип Арианы Гранде побил рекорд YouTube

Газета.Ruвчера в 17:56

Новый клип Арианы Гранде «сломал интернет», сообщили на YouTube

РИА Новостивчера в 17:19
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Американская актриса и певица. Профессиональную карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году в бродвейском мюзикле «13».
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