Музыка
Представители видеохостинга в шутку заявили, что «клип настолько хорош, что сломал интернет (или, как минимум, вызвал трудности с публикацией комментариев на YouTube)». За сутки клип набрал 64 миллиона просмотров, занял лидирующие позиции трендов YouTube более чем в 100 странах, включая Россию.
Lenta.ruвчера в 23:59
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