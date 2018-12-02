Представители видеохостинга в шутку заявили, что «клип настолько хорош, что сломал интернет (или, как минимум, вызвал трудности с публикацией комментариев на YouTube)». За сутки клип набрал 64 миллиона просмотров, занял лидирующие позиции трендов YouTube более чем в 100 странах, включая Россию.

Lenta.ru вчера в 23:59