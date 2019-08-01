Экономика

Новый класс заёмщиков выявлен в РоссииNews.ru вчера в 21:12

Новый класс заёмщиков, условно называемых «маргиналами», формируется в России. Под это определение подпадают россияне, которые не могут рассчитывать не только на кредит в банке, но и в микрофинансовых организациях (МФО).
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с чего всё началось

Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.
Известиявчера в 17:02

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Новый класс заёмщиков выявлен в России

News.ruвчера в 21:12

Когда отказали даже МФО: в России появился новый класс заемщиков

Телеканал 360°вчера в 22:55

400 тысяч россиян занесли в реестр «заемщиков-маргиналов»

URA.Ruвчера в 19:38

Россиянам начали отказывать в займах «до получки»

Lenta.ru04:49

СМИ: в России появились «заемщики-маргиналы»

Реальное времявчера в 19:28

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

Известиявчера в 20:03

Дотянуть до зарплаты: 400 тысяч россиян стали «заемщиками-маргиналами»

РЕН ТВвчера в 17:44
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика

Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Авто

Acura опубликовала тизер Type S Concept

Acura решила возродить свой спортивный суббренд Type S и анонсировала это будущей премьерой Type S Concept.
Обновлено в 06:27
Происшествия

По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек

Обновлено в 07:06
Наука

Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения

Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено 29 июля в 10:27
Шоу-бизнес

Саша Плющенко продемонстрировал балетную растяжку с помощью отца

На страничке Саши в Instagram появилось видео, на котором он демонстрирует по-настоящему балетную растяжку.
Обновлено в 04:51
Авто

Стартовали продажи нового Suzuki Jimny

Внедорожник Suzuki Jimny будет представлен в России в двух комплектациях по цене от 1 359 000 до 1 569 000 рублей.
Обновлено в 05:34
Общество

«Росконтроль» назвал некачественную «Русскую» колбасу

В экспертизе «Росконтроля» участвовала «Русская» колбаса под торговыми марками «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
Обновлено в 04:00
Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Обновлено вчера в 05:58
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Здоровье

Девятилетняя девочка организовала сбор денег на лечение больного отца

Обновлено в 05:39
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Обновлено вчера в 13:28
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество

В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка

В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Минобороны направляет авиагруппировку для тушения пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 08:58
Общество

Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года

Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Финансы

ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке

С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Футбол

Футболист Самба Соу перешел из «Динамо» в «Ноттингем Форест»

Обновлено в 07:20
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Политика

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

Обновлено в 06:17
Политика

Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской

Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 06:29
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Футбол

Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»

В составе сборной Германии Шюррле стал чемпионом мира в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Инну Чурикову выписали из больницы

Обновлено в 05:36
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