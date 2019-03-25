Политика
Новый караван мигрантов направляется в сторону СШАRT на русском вчера в 21:36
Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США. Как сообщает El Universal, всего в караван входят около 1,5 тысячи человек.
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Авто
Бывшие инженеры АЗЛК рассказали о несостоявшемся проекте «Велар»
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов
Обновлено вчера в 10:04
Гаджеты
Эксперты назвали волгоградцам главные правила выбора наушников
Для начала стоит определиться с типом наушников.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Куда идет МООиР?
Кстати, в октябре 2018 года в МООиР состоялось совещание, где была озвучена другая численность.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:23
Культура
Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой
Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено вчера в 11:54
Технологии
Warner Music заключил музыкальный контракт с нейросетью
Звукозаписывающая компания Warner Music стала первым в мире лейблом, заключившим контракт с искусственным интеллектом.
Обновлено вчера в 20:19
Игры
Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»
По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
Обновлено вчера в 06:37
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружием
Обновлено вчера в 21:05
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 13:15
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия
Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля
Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.
Обновлено в 00:17
Футбол
Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезоне
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления
Обновлено вчера в 13:13
Единоборства
Липинец победил Питерсона в США
Обновлено в 00:28
Футбол
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Алексей Текслер сегодня встретится с мэром Челябинска
Текслер запланировал встречу с руководством Челябинска на понедельник, 25 марта.
Обновлено в 00:44
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18