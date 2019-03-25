Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к СШАРИА Новости вчера в 20:46
Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24. Отмечается, что всего в группе насчитывается около 1,2 тысячи человек.
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Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 03:16
Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
Обновлено в 02:30
Общество
Умер старший сын полпреда президента на Урале Цуканова
Обновлено в 03:29
Космос
Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты
Обновлено в 03:42
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Названы самые культурные города России
Пять процентов пользователей звание самого культурного города страны отдали Ярославлю, три с половиной процента проголосовали за Екатеринбург.
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать
С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Политика
В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар
Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казахстана Казбек Иса в понедельник предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей.
Обновлено в 03:24
Политика
Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России
Самостоятельная инфраструктура позволит гарантировать работоспособность интернет-ресурсов при проблемах российских операторов к подключению к зарубежным серверам или «при целенаправленном масштабном внешнем воздействии», отметил секретарь Совбеза.
Обновлено в 03:22
Политика
Андрей Чибис дал региональному правительству два месяца
Что касается кадрового вопроса, касающегося членов регионального правительства, то они останутся на своих местах 2 месяца.
Обновлено в 01:38
Экономика
«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов
Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране
21 марта Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 00:18
Здоровье
Россиян начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа
В России начнут выпуск четырехвалентной вакцины от гриппа, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.
Обновлено в 03:08
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»
В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
Обновлено в 02:46
Кино
«Очень развлекательный»: критики высоко оценили фильм «Шазам» от DC Comics
Критики считают, что «Шазам» получился «очень развлекательным» и, что картина обязательно понравится детям.
Обновлено в 03:32
Авто
В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа
Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.
Обновлено 23 марта в 12:00
Интернет
Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Футбол
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:56
Наука
В Китае обнаружили окаменелости животных, обитавших 500 млн лет назад
Как сообщают корреспонденты тематических новостных порталов, находка даёт новые представления о кембрийском взрыве – малоизученном эволюционном периоде, который был зафиксирован исследователями древностей на заре появления животных на нашей планете.
Обновлено вчера в 04:01
Хоккей
Бывший тренер «Салавата» – о Метсоле: «Он — самый важный игрок этой команды»
Эркка Вестерлунд, бывший главный тренер «Салавата Юлаева», высказался о нынешних результатах уфимской команды и ее новом наставнике.
Обновлено в 03:26
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Наука
Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено 23 марта в 13:49
Происшествия
В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика
Обновлено в 02:46