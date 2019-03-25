Политика

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к СШАРИА Новости вчера в 20:46

Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24. Отмечается, что всего в группе насчитывается около 1,2 тысячи человек.
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СМИ: караван в составе 1,5 тыс. мигрантов отправился с юга Мексики к границе с США

ТАСС00:12

Новый караван мигрантов начал путь по Мексике к США

News.ruвчера в 21:49

Еще один крупный караван мигрантов начал путь по Мексике к США

Известиявчера в 22:51

Еще один караван мигрантов выдвинулся в сторону США

Российская газетавчера в 21:55

На США надвигается огромный караван мигрантов

Газета.Ruвчера в 23:49

Новый караван мигрантов направляется в сторону США

RT на русскомвчера в 21:36

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

РИА Новостивчера в 20:46
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Экономика

«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год

Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 03:16
Наука

Ученые выяснили, что помогает жить дольше

Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье

Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
Обновлено в 02:30
Общество

Умер старший сын полпреда президента на Урале Цуканова

Обновлено в 03:29
Космос

Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты

Обновлено в 03:42
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Обновлено вчера в 12:31
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Названы самые культурные города России

Пять процентов пользователей звание самого культурного города страны отдали Ярославлю, три с половиной процента проголосовали за Екатеринбург.
Обновлено в 03:12
Гаджеты

Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать

С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Политика

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казахстана Казбек Иса в понедельник предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей.
Обновлено в 03:24
Политика

Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России

Самостоятельная инфраструктура позволит гарантировать работоспособность интернет-ресурсов при проблемах российских операторов к подключению к зарубежным серверам или «при целенаправленном масштабном внешнем воздействии», отметил секретарь Совбеза.
Обновлено в 03:22
Политика

Андрей Чибис дал региональному правительству два месяца

Что касается кадрового вопроса, касающегося членов регионального правительства, то они останутся на своих местах 2 месяца.
Обновлено в 01:38
Экономика

«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов

Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране

21 марта Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 00:18
Здоровье

Россиян начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа

В России начнут выпуск четырехвалентной вакцины от гриппа, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.
Обновлено в 03:08
Недвижимость

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Обновлено в 00:30
Происшествия

В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»

В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
Обновлено в 02:46
Кино

«Очень развлекательный»: критики высоко оценили фильм «Шазам» от DC Comics

Критики считают, что «Шазам» получился «очень развлекательным» и, что картина обязательно понравится детям.
Обновлено в 03:32
Авто

В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа

Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.
Обновлено 23 марта в 12:00
Интернет

Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Происшествия

BMW X6 за 8,5 млн рублей угнали у безработного жителя Москвы

Обновлено в 01:57
Футбол

Российские футболисты обыграли сборную Казахстана

Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:56
Наука

В Китае обнаружили окаменелости животных, обитавших 500 млн лет назад

Как сообщают корреспонденты тематических новостных порталов, находка даёт новые представления о кембрийском взрыве – малоизученном эволюционном периоде, который был зафиксирован исследователями древностей на заре появления животных на нашей планете.
Обновлено вчера в 04:01
Хоккей

Бывший тренер «Салавата» – о Метсоле: «Он — самый важный игрок этой команды»

Эркка Вестерлунд, бывший главный тренер «Салавата Юлаева», высказался о нынешних результатах уфимской команды и ее новом наставнике.
Обновлено в 03:26
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

Обновлено вчера в 13:05
Наука

Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида

Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено 23 марта в 13:49
Происшествия

В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика

Обновлено в 02:46
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