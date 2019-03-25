Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к СШАРИА Новости вчера в 20:46

Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24. Отмечается, что всего в группе насчитывается около 1,2 тысячи человек.

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

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