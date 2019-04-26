Общество
Новый император взошёл на престол в ЯпонииRT на русском 11:19
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство. Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Игры
Джон Бернтал стал лидером «Призраков» в новой операции Ghost Recon Wildlands
Ubisoft анонсировала скорый выпуск очередной операции Ghost Recon Wildlands, в которой появятся две новые миссии для прохождения в сюжетном режиме.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Екатерине Андреевой предложили стать царицей
Отправившись в Уфу на премьеру оперы Верди «Аттила», Екатерина Андреева не предполагала, с чем выйдет из Башкирского театра оперы и балета.
Обновлено в 14:30
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Общество
Театр «У Никитских ворот» в Москве закрыли на три месяца
Пресненский суд Москвы приостановил работу театра "У Никитских ворот" на 90 суток из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол
СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»
Обновлено в 15:11
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Космос
Качающийся джет черной дыры указал на вращение пространства-времени
Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.
Обновлено в 11:38
Политика
Зеленский объявил конкурс на должность своего помощника
Избранный на должность президента Украины Владимир Зеленский объявил конкурс для поиска помощника.
Обновлено в 13:31
Путешествия
На западе Крыма открыт автокемпинг на 1000 мест
В состав автокемпинга входят 250 домиков по типу "дуплекс" В поселке Оленевка (Черноморский район) открыт автокемпинг "Оленевка Village", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 03:50
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Умер исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев
"На 90-м году жизни 29 апреля скончался генерал-полковник Григорий Кривошеев", - сказал Дерябин.
Обновлено в 15:01
Футбол
Игорь Акинфеев: «Из-за травм нога уже не гнется, как раньше»
Если бы не было травм, резкость была бы, как раньше. Жизнь такая штука, что жаловаться нельзя, - сказал Акинфеев в эфире "России 24".
Обновлено в 15:01
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Общество
Эксперт оценил отречение императора Японии Акихито от престола
Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с радио Sputnik оценил отречение императора Акихито от престола.
Обновлено в 14:48
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой
Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Музыка
Алсу появится в эфире «Евровидения-2019»
Обновлено в 12:59
Футбол
ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1
В первом тайме команды обменялись автоголами: на 12-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Амбруаз Ойонго, а на 34-й минуте в составе ПСЖ Преснел Кимпембе отметился тем же.
Обновлено в 14:52