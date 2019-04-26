Новый император взошёл на престол в ЯпонииRT на русском 11:19

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство. Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.

Новый император взошёл на престол в Японии

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