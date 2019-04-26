Общество
Новый император взошёл на престол в ЯпонииRT на русском 11:19
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство. Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Экономика
В России могут закрыть несетевые магазины
Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги президентских выборов и объявила Владимира Зеленского победителем.
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Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
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Обновлено в 09:51
Общество
Студентка станцевала тверк на Кургане Бессмертия в Брянске
Полиция Брянска проверяет информацию о том, что на Кургане Бессмертия — памятнике павшим в борьбе с немецкими захватчиками советским воинам — станцевала некая молодая особа.
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Политика
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В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
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Автоспорт
Норрис: было бы круто увидеть Маркелова в Формуле-1
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Космос
NASA сообщает о проблемах в электроснабжении на МКС
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Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу
Третий день в России не утихает скандал вокруг шестого сезона детского музыкального конкурса «Голос».
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В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход
В Чечне зафиксировали рекорд России по количеству участников в конном походе - более 1200 всадников.
Обновлено в 11:02
Кино
В США умер режиссер Джон Синглтон
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Дочери Алсу Микелле Абрамовой устроили травлю из-за победы
В поддержку девочки поступили около 30 тысяч смс только от жителей Башкирии.
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Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Смартфон Energizer не смог собрать необходимых для выпуска средств
Компания запустила сбор денежных средств на выпуск мобильного устройства. Результаты оказались неутешительными.
Обновлено в 12:28
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала с дочерью Алсу
Российский шоумен Дмитрий Нагиев заявил о своем возможном уходе с поста ведущего песенного конкурса «Голос» на Первом канале после скандала, связанного с победой Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
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Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
МИД России призвал отказаться от насилия в Венесуэле
Призываем отказаться от насилия.
Обновлено в 12:31
Политика
Мэра Евпатории временно отстранили от должности
Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Общество
В Петербурге ветераны и узники концлагерей получили новые квартиры
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Обновлено в 12:28
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка
Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10