Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престолРБК вчера в 22:19
В своем первом обращении к нации Нарухито поклялся "действовать в соответствии с Конституцией и служить символом государства и единства японского народа". 59-летний крон-принц Нарухито — 126-й император Японии, он будет править под девизом «Рэйва».
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Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Игры
Разработчики опубликовали видео геймплея The Sinking City
Разработчики игровой компании Bigben Interactive опубликовали новый видеоролик, демонстрирующий геймплей детективного приключения The Sinking City.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Общество
В Ростове объявлено штормовое предупреждение
В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Ученые рассказали, каким должен быть здоровый отдых
Ученые из США рассказали, каким должен быть здоровый отдых.
Обновлено в 04:16
Политика
FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Об этом сообщает The Financial Times.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Хоккей
Антон Ландер подписал двухлетний контракт с «Локомотивом»
Шведский нападающий Антон Ландер подписал двухлетний контракт с «Локомотивом», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 05:43
Наука
Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне
Обновлено вчера в 09:48
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Политика
Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.
Обновлено в 06:49
Интернет
Facebook представил обновленный дизайн
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Valve представила шлем виртуальной реальности Index
Valve рассказала о новом шлеме виртуальной реальности Index. Продажи нового набора устройств начнутся 28 июня.
Обновлено вчера в 15:50
Экономика
5 мая вступят в силу правила идентификации пользователей мессенджеров
5 мая 2019 года вступят в силу Правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (далее – организатор сервиса) (постановление Правительства РФ от 27 октября 2018 г. № 1279).
Обновлено вчера в 07:18
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Индии из-за взрыва полицейской машины погибли 15 человек
15 человек из военнизированной полиции погибли в результате взрыва машины в штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Инга Оболдина жила в нищете и торговала на рынке
Актриса, переехав из Челябинска в Москву, испытывала недостаток в деньгах и вынуждена была торговать игрушками на рынке.
Обновлено в 06:28
Политика
Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.
Обновлено в 06:03
Футбол
Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20
Обновлено в 06:21
Политика
Посол Венесуэлы заявила о готовности страны защищаться от вторжения
Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера заявила в Брюсселе, что ее страна стала жертвой блокады со стороны США, но не станет жертвой вторжения.
Обновлено в 04:55
Политика
Владимир Путин оценил серьезность ущерба от прекращения поставок нефти
Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным ущерб от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:51