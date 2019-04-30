Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престолРБК вчера в 22:19
В своем первом обращении к нации Нарухито поклялся "действовать в соответствии с Конституцией и служить символом государства и единства японского народа". 59-летний крон-принц Нарухито - 126-й императором Японии, он будет править под девизом «Рэйва».
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Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Политика
Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на параде Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о том, что в этом году на параде Победы не будут присутствовать зарубежные лидеры.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Интернет
Число зарегистрированных учетных записей в Steam достигло миллиарда
Стоит отметить, число зарегистрированных учетных записей не отражает реального количества пользователей, поскольку некоторые игроки имеют больше одного аккаунта.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено вчера в 18:12
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» пройдет в Крыму
"Следующий всеармейский этап пройдет в период с 24 мая по 8 июня 2019 года в Крыму", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 03:04
Футбол
Банк ВТБ купил ФК «Динамо» за рубль
Обновлено вчера в 14:34
Общество
Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB
Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено 29 апреля в 03:07
Экономика
Доходы директора ФСО за год выросли на 300 тысяч рублей
Годовой доход директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева за 2018 год составил 11,3 миллионов рублей, сообщается в декларации, опубликованной на сайте ФСО.
Обновлено вчера в 11:06
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»
Обновлено в 03:34
Музыка
Зара, Долина, Розенбаум и Герелло споют для петербуржцев на День Победы
В Смольном рассказали о праздничной программе, которую для петербуржцев приготовили по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 05:00
Экономика
Посылки из-за рубежа хотят обложить единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором.
Обновлено вчера в 00:53
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла в возрасте 70 лет
Мама Марии Порошиной Наталия Красноярская Наталия Красноярская с 1976 года работала в Большом театре.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Хоккей
Михаил Орлов продолжит играть за «Торпедо»
Защитник «Торпедо» Михаил Орлов продолжит играть за нижегородский клуб, информирует агентство Winners в своём «инстаграме».
Обновлено в 02:48
Хоккей
«Трактор» объявил об уходе 14 игроков
В связи с истечением срока контрактов «Трактор» покидают 14 игроков: защитники Александр Шинин, Алексей Петров, Никита Никитин, Никита Хлыстов, Григорий Желдаков, Евгений Рясенский, а также форварды Александер Бергстрём, Данил Губарев, Рикард Йюнге, Егор Дугин, Семен Кокуёв, Александр Рыбаков, Райан Стоу и Йонас Энлунд.
Обновлено в 03:27
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Театры
Актер Виктор Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено в 03:37
Общество
Введен особый противопожарный режим
На территории города Троицка и Троицкого района действует особый противопожарный режим.
Обновлено в 01:45
Энергетика
«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт
Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
Обновлено вчера в 13:18
Авто
Раскрыты особенности парадных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга России Денис Мантуров раскрыл особенности новых парадных кабриолетов Aurus, которые созданы по специальному заказу Минобороны для замены автомобилей «ЗиЛ» на предстоящем параде Победы.
Обновлено 29 апреля в 23:30
Армия и оружие
Помпео: российские ЗРК не помешают вторжению США в Венесуэлу
Майк Помпео: «Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент (США) примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата».
Обновлено в 01:48