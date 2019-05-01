Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престолРБК вчера в 22:19
В своем первом обращении к нации Нарухито поклялся "действовать в соответствии с Конституцией и служить символом государства и единства японского народа". 59-летний крон-принц Нарухито — 126-й император Японии, он будет править под девизом «Рэйва».
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Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Происшествия
Юрист прокомментировал приговор Ассанжа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Музыка
Назван состав российского жюри на конкурсе «Евровидение-2019»
Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" опубликовали список членов профессионального жюри от России.
Обновлено в 08:17
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Шоу-бизнес
Сестра Гуфа похвалила Алсу за поддержку Микеллы
Родственница музыканта выразила уверенность, что Алсу поступила правильно, что поддержала своего ребенка на конкурсе.
Обновлено в 03:22
Политика
Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии
В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Шоу-бизнес
Пригожин призвал убрать руки от Алсу и поддержал ее
Обновлено в 07:33
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Обновлено в 03:51
Общество
Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 08:29
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
Обновлено в 04:13
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Космос
Создатели «Ангары-А5» модернизируют двигатель ракеты
Генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов заявил, что в целях увеличения энергомассовых характеристик ракеты-носителя «Ангара А-5» её двигатель будет модернизирован.
Обновлено в 05:27
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21