Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престолРБК вчера в 22:19

В своем первом обращении к нации Нарухито поклялся "действовать в соответствии с Конституцией и служить символом государства и единства японского народа". 59-летний крон-принц Нарухито — 126-й император Японии, он будет править под девизом «Рэйва».
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Новому императору Японии вручили регалии

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Новый император Японии Нарухито вступил на престол

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Роскошь и скромность: как живут японские императоры

Lenta.ruвчера в 17:01
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В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
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Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
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Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" опубликовали список членов профессионального жюри от России.
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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

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В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
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На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

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Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
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Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
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Правящий император Японии, 125-й в династии. Девиз правления - Хэйсэй. В настоящее время Акихито является единственным в мире царствующим императором.
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