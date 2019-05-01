Новый император Японии Нарухито вступил на престолРБК вчера в 22:19

В своем первом обращении к нации Нарухито поклялся "действовать в соответствии с Конституцией и служить символом государства и единства японского народа". 59-летний крон-принц Нарухито — 126-й император Японии, он будет править под девизом «Рэйва».

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Политика Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Авто Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.

Хоккей Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

Происшествия Юрист прокомментировал приговор Ассанжа Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Музыка Назван состав российского жюри на конкурсе «Евровидение-2019» Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" опубликовали список членов профессионального жюри от России.

Шоу-бизнес Сестра Гуфа похвалила Алсу за поддержку Микеллы Родственница музыканта выразила уверенность, что Алсу поступила правильно, что поддержала своего ребенка на конкурсе.

Политика Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Футбол «Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.

Общество Первомайское шествие началось в Москве Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Политика Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.

Транспорт Новые дорожные знаки появились в России С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".

Космос Создатели «Ангары-А5» модернизируют двигатель ракеты Генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов заявил, что в целях увеличения энергомассовых характеристик ракеты-носителя «Ангара А-5» её двигатель будет модернизирован.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.