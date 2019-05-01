Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престолРБК 22:19

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
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Новый император Японии Нарухито вступил на престол

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Lenta.ru17:01
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