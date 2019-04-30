Политика

Новый император Японии Нарухито вступил на престолРБК вчера в 22:19

В своем первом обращении к нации Нарухито поклялся "действовать в соответствии с Конституцией и служить символом государства и единства японского народа". 59-летний крон-принц Нарухито - 126-й императором Японии, он будет править под девизом «Рэйва».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новому императору Японии вручили регалии

Известиявчера в 23:25

В Токио завершилась церемония интронизации нового императора Японии

Эхо Москвы00:46

Новый император Японии обратился с первым приветствием к подданным

РИА Новостивчера в 22:47

Трамп поздравил нового императора Японии со вступлением на престол

Аргументы и Факты00:11

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

РБКвчера в 22:19

Трамп направил поздравления новому императору Японии

ТАССвчера в 22:48

Роскошь и скромность: как живут японские императоры

Lenta.ruвчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:05, Ашберн
Происшествия

В Ленинградской области сотрудники ДПС задержали пьяного тракториста

В Ленинградской области 30 апреля сотрудники ДПС задержали пьяного тракториста.
Обновлено вчера в 23:28
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Политика

Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено вчера в 09:48
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Авто

УАЗ завершил сертификационные испытания модели УАЗ «Хантер» в Чили

Обновлено вчера в 09:40
Хоккей

Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды

Обновлено в 00:51
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Экономика

Эксперты поставили диагноз рублю: 66 за доллар - не предел

В апреле наш «деревянный» набирал очки: месяц начался с курса 65,4 рубля за доллар, а завершился на отметке 64,6. Был даже период «взлета» до значений 63 с «хвостиком» Однако период рекордов позади, предсказывают эксперты.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Лукашенко уволил заместителя госсекретаря СБ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности замгоссекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 17:33
Общество

Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США

Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено 29 апреля в 05:59
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Авто

BMW построит собственный завод в России

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено 29 апреля в 23:27
Интернет

Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8.
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

Ярмольник выиграл суд против ФСО

Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде

В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Происшествия

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне

Австралийский и эквадорский журналист, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в среду предстанет перед судом в Великобритании после того, как лондонская полиция ранее задержала его в здании посольства Эквадора.
Обновлено вчера в 17:58
Хоккей

«Коламбус» повел в серии с «Бостоном», Бобровский отразил 36 бросков

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37, был признан первой звездой встречи.
Обновлено в 00:30
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты

На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В Москве полицейские спасли лисенка

Обновлено вчера в 18:40
Политика

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Здоровье

Россиянам рассказали о правилах безопасности при отправлении в тропики

В Роспотребнадзоре рассказали о необходимости соблюдать осторожность, выезжая в страны с экваториально-тропическим климатом, поскольку в них распространены редкие паразиты и инфекции, нетипичные для России.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Акихито
Японский правитель
Правящий император Японии, 125-й в династии. Девиз правления - Хэйсэй. В настоящее время Акихито является единственным в мире царствующим императором.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нарухито
Старший сын императора Акихито и наследный принц Японии. 30 апреля 2019 года Нарухито сменит своего отца в качестве императора после отречения последнего от престола под именем Императора Рэйва. Он станет первым императором Японии, который родился после Второй мировой войны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное