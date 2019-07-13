Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительствоКоммерсантъ 09:01

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона. Документ опубликован на сайте кабинета министров Севастополя. «Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля»,— говорится в указе.
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Правительство Севастополя вслед за губернатором отправлено в отставку

Говорит Москва08:30

Врио губернатора Севастополя отправил правительство в отставку

RT на русском11:24

ВРИО губернатора подписал отставку правительства Севастополя

Телеканал 360°10:45

Глава Севастополя отправил правительство в отставку

РБК09:40

Развозжаев отправил в отставку правительство Севастополя

Вестник Кавказа08:57

Правительство Севастополя отправлено в отставку

Независимое телевидение Севастополя11:34

Правительство Севастополя отправлено в отставку

ТАСС08:07
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:20, Вашингтон
Происшествия

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Происшествия

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Samsung Galaxy S10 5G имеет «катастрофические» проблемы с батареей

В настоящий момент непонятно, насколько батареи Samsung Galaxy S10 5G имеют «катастрофические» и массовые проблемы.
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Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения

Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.
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Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400

О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
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Политика

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Обновлено в 07:25
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Обновлено в 19:58
Армия и оружие

«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах

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Обновлено в 17:44
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Олег Кононов: «Не получается игра – надо работать на „стандартах“»

В первом тайме соперник действовал отлично – в плане начала атак и игры в пас.
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В Китае задержан еще один гражданин Канады

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В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
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Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Российский политик. Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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