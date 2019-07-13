Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительствоКоммерсантъ 09:01

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона. Документ опубликован на сайте кабинета министров Севастополя. «Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля»,— говорится в указе.
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Врио губернатора Севастополя отправил правительство региона в отставку

Аргументы и Факты10:48

Правительство Севастополя вслед за губернатором уйдёт в отставку

RT на русском11 июля в 13:54

Глава Севастополя отправил правительство в отставку

РБК09:40

Врио губернатора Севастополя отправил в отставку правительство региона

Известия09:00

Правительство Севастополя отправлено в отставку

ТАСС08:07

ВРИО губернатора подписал отставку правительства Севастополя

Телеканал 360°10:45

Правительство Севастополя уйдёт в отставку вслед за губернатором Овсянниковым

Говорит Москва11 июля в 13:48
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Автоспорт

Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию

Обновлено в 10:16
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 14 лет

Рейтинг «Единой России» опустился до 32,2% — это минимальное значение с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:24
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Футбол

Икарди покинул расположение «Интера»

Обновлено в 10:14
Хоккей

Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии

Обновлено в 09:25
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Единоборства

Девушку-бойца затрясло от истощения на взвешивании перед турниром UFC

Обновлено в 09:04
Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

Обновлено в 07:57
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Гаджеты

Samsung запатентовала складные очки виртуальной реальности

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент южнокорейской компании Samsung, описывающий складную гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 08:51
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Футбол

«Манчестер Юнайтед» повысил цену на Погба из-за слов Райолы

Обновлено в 05:41
Технологии

В работе «Билайна» произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Авто

В Москве состоялась российская премьера новой Mazda 3

Сегодня, 12 июля 2019 года, в Москве на специальном мероприятии прошла Российская презентация новой Mazda 3. Напомним, мировая премьера Mazda 3 нового поколения состоялась в конце прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

Московский "Спартак-2" сыграл вничью с клубом "СКА-Хабаровск" в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:06
Общество

Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля

Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В аварии на Митрофаньевском шоссе погибла женщина

В результате водитель «Ниссана», мужчина 1967 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его 44-летняя пассажирка погибла.
Обновлено в 09:54
Политика

Экс-глава «Правого сектора» одобрил обстрел канала «112 Украина»

Бывший лидер националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и ныне депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» в центре Киева.
Обновлено в 08:41
Политика

США отвергли идею Зеленского об изменении нормандского формата

Представитель Госдепа, комментирую идею президента Украины Владимира Зеленского, который предложил расширить состав участников переговоров в нормандском формате, заявила, что Госдеп поддерживает усилия Зеленского, но изменение существующего формата не устранит препятствие прогрессу в соблюдении "минских договоренностей".
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

Власти окажут помощь россиянам, пострадавшим в ДТП в Абхазии

Обновлено в 09:51
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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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