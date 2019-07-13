Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительствоКоммерсантъ 09:01
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона. Документ опубликован на сайте кабинета министров Севастополя. «Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля»,— говорится в указе.
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Правительство Севастополя уйдёт в отставку вслед за губернатором Овсянниковым
Говорит Москва11 июля в 13:48
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Общество
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В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
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Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» повысил цену на Погба из-за слов Райолы
Обновлено в 05:41
Технологии
В работе «Билайна» произошёл сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Авто
В Москве состоялась российская премьера новой Mazda 3
Сегодня, 12 июля 2019 года, в Москве на специальном мероприятии прошла Российская презентация новой Mazda 3. Напомним, мировая премьера Mazda 3 нового поколения состоялась в конце прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
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«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ
Московский "Спартак-2" сыграл вничью с клубом "СКА-Хабаровск" в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:06
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Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля
Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:36
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В аварии на Митрофаньевском шоссе погибла женщина
В результате водитель «Ниссана», мужчина 1967 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его 44-летняя пассажирка погибла.
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Политика
Экс-глава «Правого сектора» одобрил обстрел канала «112 Украина»
Бывший лидер националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и ныне депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» в центре Киева.
Обновлено в 08:41
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США отвергли идею Зеленского об изменении нормандского формата
Представитель Госдепа, комментирую идею президента Украины Владимира Зеленского, который предложил расширить состав участников переговоров в нормандском формате, заявила, что Госдеп поддерживает усилия Зеленского, но изменение существующего формата не устранит препятствие прогрессу в соблюдении "минских договоренностей".
Обновлено вчера в 11:41