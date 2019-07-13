Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительствоКоммерсантъ 09:01

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона. Документ опубликован на сайте кабинета министров Севастополя. «Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля»,— говорится в указе.
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Правительство Севастополя отправлено в отставку

Независимое телевидение Севастополя11:34

ВРИО губернатора подписал отставку правительства Севастополя

Телеканал 360°10:45

Врио губернатора Севастополя отправил правительство региона в отставку

Аргументы и Факты10:48

Врио губернатора Севастополя отправил правительство в отставку

RT на русском11:24

Глава Севастополя отправил правительство в отставку

РБК09:40

Врио губернатора Севастополя отправил в отставку правительство региона

Известия09:00

Правительство Севастополя отправлено в отставку

ТАСС08:07
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Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

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Футбол

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В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
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Политика

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Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Обновлено в 12:00
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В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»

В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета, пишет в субботу, 13 июля, «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Происшествия

ГП нашла нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка под Иркутском

Обновлено в 11:18
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Британский МИД назвал условия освобождения иранского танкера Grace 1

Глава МИД Британии отметил, что после правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания «способствовала бы освобождению танкера, если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию».
Обновлено в 14:04
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

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Обновлено в 17:10
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TheSketchMonkey представил, как мог бы выглядеть легендарный DMC-12, если он получил новое поколение в 21 веке.
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На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Происшествия

В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом

Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
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Армия и оружие

Макрон объявил о создании во Франции военно-космического командования

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Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 11:28
Музыка

Названы гонорары грузинских артистов в России

По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
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Общество

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Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
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«Енисей» уступил «Чертаново», «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2»

В другом матче дня «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Нефтехимиком» со счетом 1:1. «Луч» вырвал победу у «Краснодара-2» благодаря голам Кирилла Марущака и Вадима Стеклова на 90-й минуте.
Обновлено в 13:07
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Раскрыта либеральная ложь о якобы «секретных» захоронениях подводников с АС-31

В либеральных блогах и СМИ появились заявления о том, что церемония якобы была закрытая, что могилы «в неизвестном месте остались безымянными» и что «в силу секретности церемонии» никаких почестей от командования ВМФ России оказано не было.
Обновлено в 16:33
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Эд Ширан заявил о страшной болезни

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Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
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Российский политик. Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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