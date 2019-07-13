Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительствоКоммерсантъ 09:01

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона. Документ опубликован на сайте кабинета министров Севастополя. «Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля»,— говорится в указе.
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Правительство Севастополя уйдёт в отставку вслед за губернатором Овсянниковым

Говорит Москва11 июля в 13:48

Врио губернатора Севастополя отправил правительство региона в отставку

Аргументы и Факты10:48

ВРИО губернатора подписал отставку правительства Севастополя

Телеканал 360°10:45

Глава Севастополя отправил правительство в отставку

РБК09:40

Врио губернатора Севастополя отправил в отставку правительство региона

Известия09:00

Правительство Севастополя отправлено в отставку

ТАСС08:07

Врио губернатора Севастополя отправил правительство в отставку

RT на русском11:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Политика

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Россиянки набросились на разбившую семью Шейк и Купера Гагу

В начале стало известно, что Шейк рассталась с Купером и покинула его дом вместе с дочерью, а уже через месяц западные СМИ сообщили, что в апартаменты въехала Леди Гага.
Обновлено в 12:31
Политика

От СБУ потребовали арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:03
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 12:30
Политика

Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Власти окажут помощь россиянам, пострадавшим в ДТП в Абхазии

Тверские власти следят за состоянием двух местных жительниц и ребенка, которые пострадали в ДТП в Гагре, им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и по возвращении домой, сообщило правительство региона.
Обновлено в 09:51
Гаджеты

Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro

Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.
Обновлено в 02:52
Политика

Скабеева отреагировала на признание Малахова врагом Украины

Обновлено в 07:01
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Путин подписал указ об отставке губернатора Севастополя

Указом президента России Владимира Путина губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден от занимаемой должности.
Обновлено 11 июля в 12:36
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Космос

Орбитальный телескоп «Спектр-РГ» вышел на орбиту

Отмечается, что обсерватория "Спектр-РГ" отделилась от разгонного блока и выведена на орбиту.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Спорт

Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе, победив в соревновании с пятью мячами.
Обновлено в 10:21
Общество

У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана

Обновлено в 12:32
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетили Уимблдон

Сегодня Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе с сестрой Кейт, Пиппой Мэтьюз, посетили женский финал Уимблдонского турнира, чтобы посмотреть матч между Симоной Халеп и одной из лучших подруг герцогини Сассекской — Сереной Уильямс.
Обновлено в 09:59
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Автоспорт

Даниил Квят: «Машина была не в том рабочем окне»

Обновлено в 12:19
Общество

Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом

Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
Обновлено в 06:34
Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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