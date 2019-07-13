Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительствоКоммерсантъ 09:01
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона. Документ опубликован на сайте кабинета министров Севастополя. «Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля»,— говорится в указе.
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Правительство Севастополя уйдёт в отставку вслед за губернатором Овсянниковым
Говорит Москва11 июля в 13:48
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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