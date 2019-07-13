Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительствоКоммерсантъ 09:01

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона. Документ опубликован на сайте кабинета министров Севастополя. «Постановляю объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля»,— говорится в указе.
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Врио губернатора Севастополя отправил в отставку правительство региона

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Врио губернатора Севастополя отправил правительство региона в отставку

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ВРИО губернатора подписал отставку правительства Севастополя

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Глава Севастополя отправил правительство в отставку

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Врио губернатора Севастополя отправил правительство в отставку

RT на русском11:24

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ТАСС08:07

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