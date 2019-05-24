Армия и оружие
Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе ДонбассаТруд 11:07
Сугубо военное решение ситуации на юго-востоке Украины не представляется возможным. Такие мнение, как сообщает информационное агентство УНИАН, высказал новый начальник генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
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Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта разрешения конфликта в Донбассе
Комсомольская правда11:32
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