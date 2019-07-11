Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский проливРоссийская газета вчера в 18:43
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив. При этом он уточнил, что в ближайшей перспективе осуществлять такие действия ВМС не собираются.
Читать в источнике
Оценить19
Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем.
— Руслан Хомчак, украинский военачальникREGNUM вчера в 12:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинский главком пообещал повторить проход своих кораблей через Керченский пролив
Московский Комсомолецвчера в 14:29
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Экономика
Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений
ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:19
Политика
Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июля
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в понедельник, 15 июля, встретится с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек
При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Общество
Дождь не вечен: врачи дали рецепт от хандры в непогоду
Чтобы избежать плохого настроения, психотерапевты советуют купить яркий плащ и красивый зонт, насладиться яркими молниями, заняться вещами, на которые не хватает времени в хорошую погоду и вспомнить, что дождь не вечен.
Обновлено в 01:42
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Обновлено вчера в 19:31
Здоровье
Некачественные солнцезащитные очки могут привести к потере зрения
Некачественное производство солнцезащитных линз может спровоцировать проблемы со зрением.
Обновлено вчера в 22:17
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Театры
В Петербурге умер актер Олег Дмитриев
В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психбольницу
Обновлено вчера в 21:55
Кино
Павел Лунгин: мне некомфортно, как в раю
Для справки: оба киносмотра относятся к высшей категории "А". Сейчас Лунгин монтирует очередной фильм и пишет сценарий для сериала.
Обновлено в 01:00
Политика
Компания Huawei призвала США снять экспортные ограничения
Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить компанию в «чёрный список» и призвал снять экспортные ограничения.
Обновлено в 03:03
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
ФИФА ужесточила минимальную дисквалификацию за расизм
По обновлённому дисциплинарному кодексу ФИФА, который вступит в силу на следующей неделе, минимальная дисквалификация для игроков и официальных лиц матча за расизм составит 10 матчей вместо пяти.
Обновлено вчера в 12:22
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций
Российские волейболисты благодаря победе в стартовом матче «Финала шести» Лиги наций обеспечили себе участие в полуфинале турнира.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Интернет
Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Общество
«Не хватает открытого животика!»: 7 модных купальников глазами мужчин
Без слитного купальника этим летом вообще никуда — актуальные тренды настойчиво подталкивают модниц закрывать больше: по мнению Елены Минзы, возможно, это связано с тем, что Европа все больше подстраивается под восточный мир.
Обновлено в 03:05
Происшествия
МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества
Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга
Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом.
Обновлено в 02:24
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
Педро Роша забил гол-красавец за «Крузейро»
Спартаковец ударом из-за пределов штрафной забил гол-красавец точно в верхний угол ворот соперника.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре
Актера Тимура Ефременкова не пустили в аэропорт в Краснодаре.
Обновлено в 00:18
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 16:00
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Ученым впервые удалось узнать, откуда на Землю пришел быстрый радиовсплеск — одиночный импульс огромной яркости и длительностью в миллисекунды.
Обновлено в 01:00
Игры
Valve будет экспериментировать в Steam Labs
Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено вчера в 15:26