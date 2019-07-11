Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем.

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив. При этом он уточнил, что в ближайшей перспективе осуществлять такие действия ВМС не собираются.

Происшествия Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

Политика NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал «NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.

Политика Отправлен в отставку глава МВД Крыма Торубаров Напомним, Олег Торубаров с 2013 по 2018 год занимал должность руководителя Главного управления МВД по Алтайскому краю, а с 2018 был главой МВД по Республике Крым.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Шоу-бизнес Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.

Происшествия Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.

Экономика Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.

Кино Rambler Group проинвестирует сериал про Остапа Бендера Сериал расскажет о молодости Остапа Бендера и превращении его в великого комбинатора. Первая часть выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года.

Политика Глобальная конференция по свободе СМИ 2020 года пройдет в Канаде "Канада проведет вторую Глобальную конференцию по свободе СМИ в 2020 году", - сообщили в ведомстве.

Театры Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.

Происшествия Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Политика Глава УПЦ МП задел раскольников за живое Константинопольский патриархат наградил украинских раскольников совсем не автокефалией.

Шоу-бизнес Алибасову назначили курс таблеток на полгода вперед Создателю группы «На-На» организовали специальные отсеки, в которых указано, какие таблетки и порошки принимать до еды, какие – после.

Здоровье Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Игры Valve будет экспериментировать в Steam Labs Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Политика Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.

Авто В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.

Общество Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.

Недвижимость В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Армия и оружие 18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".