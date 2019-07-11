Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский проливРоссийская газета 18:43
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив. При этом он уточнил, что в ближайшей перспективе осуществлять такие действия ВМС не собираются.
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Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем.
— Руслан Хомчак, украинский военачальникREGNUM 12:21
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Украинский главком пообещал повторить проход своих кораблей через Керченский пролив
Московский Комсомолец14:29
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
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