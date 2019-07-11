Армия и оружие

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский проливРоссийская газета 18:43

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив. При этом он уточнил, что в ближайшей перспективе осуществлять такие действия ВМС не собираются.
Читать в источнике
Руслан Хомчак
Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем.
— Руслан Хомчак, украинский военачальникREGNUM 12:21

Подробнее о событии

Украина хочет снова попробовать провести корабли через Керченский пролив

Известия20:56

Украинский главком пообещал повторить проход своих кораблей через Керченский пролив

Московский Комсомолец14:29

Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив

Lenta.ru18:54

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Российская газета18:43

Украина пообещала перевезти на глазах у РФ корабли через Керченский пролив

Газета.Ru19:46

Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: «Именно так и будет происходить»

Царьград15:23

ВСУ пообещали новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив

Взгляд.рувчера в 14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Авто

Минпромторг не обложил «налогом на роскошь» Bugatti за 120 млн рублей

Обновлено в 13:51
Происшествия

Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Политика

Отправлен в отставку глава МВД Крыма Торубаров

Напомним, Олег Торубаров с 2013 по 2018 год занимал должность руководителя Главного управления МВД по Алтайскому краю, а с 2018 был главой МВД по Республике Крым.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы

Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен проделывает отличную работу, но мне не нужно ни с кем себя сравнивать»

Макс проделывает отличную работу, у него очень зрелищный стиль.
Обновлено в 11:53
Кино

Rambler Group проинвестирует сериал про Остапа Бендера

Сериал расскажет о молодости Остапа Бендера и превращении его в великого комбинатора. Первая часть выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года.
Обновлено в 04:11
Политика

Глобальная конференция по свободе СМИ 2020 года пройдет в Канаде

"Канада проведет вторую Глобальную конференцию по свободе СМИ в 2020 году", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие

Sohu: турбины новейшего китайского эсминца созданы благодаря Украине

Обновлено в 18:19
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58
Игры

Первый геймплей Call of Duty: Modern Warfare покажут сегодня

Обновлено в 04:06
Происшествия

Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Политика

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Обновлено в 13:18
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Политика

Глава УПЦ МП задел раскольников за живое

Константинопольский патриархат наградил украинских раскольников совсем не автокефалией.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Алибасову назначили курс таблеток на полгода вперед

Создателю группы «На-На» организовали специальные отсеки, в которых указано, какие таблетки и порошки принимать до еды, какие – после.
Обновлено в 14:21
Здоровье

Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков

Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:10
Игры

Valve будет экспериментировать в Steam Labs

Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Политика

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Общество

Московский печатный филиал Гознака отметил 100-летие

Столетие отмечает Московская печатная фабрика - филиал "Гознака".
Обновлено в 15:40
Авто

В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes

Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено в 08:27
Общество

Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион

Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России

В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное