Политика
Мойка78Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский предложил ряд «компромиссных шагов», передает РИА Новости.
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Кандидат на пост главы МИД Украины назвал приоритетом урегулирование в Донбассе
Известия29 августа в 12:10
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:20, Вашингтон
Происшествия
В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика
Памятник Захарченко открыли в Донецке
В годовщину гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыт памятник.
Вести.Ru 06:05
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 29 августа в 20:16
Хоккей
НХЛ не будет досрочно прерывать трудовое соглашение с профсоюзом игроков
У НХЛ и профсоюза хоккеистов есть право в сентябре 2019 года инициировать новые переговоры.
РИА Новости 03:18
Политика
Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»
В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
Infox.ru 29 августа в 11:33
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor вчера в 09:45
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Политика
Конфликт произошёл между премьером и министром финансов Британии
Конфликт между премьером Великобритании Борисом Джонсоном и министром финансов страны Саджидом Джавидом произошёл из-за внезапного увольнения одного из ближайших советников главы Минфина Сони Хан.
News.ru 05:50
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Галямина вышла на свободу после трех административных арестов
Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу из спецприемника после трех административных арестов подряд.
Ведомости 05:13
Политика
Частицу Вечного огня из Москвы отправили в Любляну
RT на русском 06:15
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Общество
На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты
Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
ТАСС 05:54
Армия и оружие
Как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма
Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.
RT на русском 03:25
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Армия и оружие
В США приступили к созданию космических войск
В США официально приступило к работе космическое командование, созданное в начале текущего года.
Клопс вчера в 01:15
Футбол
Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»
Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба.
Спорт-Экспресс 04:39
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси в соцсети
Хакеры смогли взломать Twitter-аккаунт одного из основателей социальной сети Джека Дорси взломали.
Реальное время 00:17
Происшествия
В результате стрельбы на стадионе в Алабаме пострадали 10 человек
Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали не менее 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет.
Вести.Ru 01:29
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не намерен завершать карьеру
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что ему осталось провести не так много поединков, но о завершении карьеры он не задумывался.
Sport24.ru 02:56
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05