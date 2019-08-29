Политика

Мойка78Мойка78Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский предложил ряд «компромиссных шагов», передает РИА Новости.
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Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

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В Киеве назвали срок урегулирования ситуации в Донбассе

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РБК29 августа в 16:55

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РИА Новости29 августа в 12:31

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

RT на русском29 августа в 17:44
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:20, Вашингтон
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В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки

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В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
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