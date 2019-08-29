Политика

Мойка78Мойка78Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский предложил ряд «компромиссных шагов», передает РИА Новости.
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