Политика
Мойка78Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский предложил ряд «компромиссных шагов», передает РИА Новости.
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Кандидат на пост главы МИД Украины назвал приоритетом урегулирование в Донбассе
Известия29 августа в 12:10
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Авторы Cyberpunk 2077 показали новый геймплей
News.ru вчера в 14:43
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
Известия вчера в 20:55
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Происшествия
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.
РИА Новости вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 07:59
Политика
Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины
"США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем", — отметил Ду Вэй.
РИА Новости вчера в 18:51
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 29 августа в 20:16
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт вчера в 07:57
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы
Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.
Телепрограмма вчера в 13:07
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru вчера в 07:28
Происшествия
На Сахалине аварийно сел самолет авиакомпании «Сибирь»
Утром в субботу оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что на самолете авиакомпании "Сибирь" Аэробус А-320, следовавшем по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, рейс 5604, имеются технические неисправности.
ТАСС вчера в 22:58
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Армия и оружие
Американский военный погиб в Афганистане
В Афганистане был убит американский военный, сообщает командование миссии НАТО "Решительная поддержка".
РЕН ТВ вчера в 14:52
Политика
Зеленский предложил Раде переподчинить себе Нацгвардию
Президент Украины Зеленский выступил с предложением к Верховной раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД и переподчинить ему.
ИА Новороссия вчера в 15:22
Авто
Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс вчера в 05:09
Теннис
Турсунов больше не тренирует Соболенко
Sports.ru вчера в 21:22
Экономика
Корпорация Порошенко оспорила штрафы своей фабрики в Липецке
Корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подала апелляцию на начисление её Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов.
News.ru вчера в 22:32
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета вчера в 10:12
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru вчера в 07:48
Футбол
Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
Происшествия
В Самаре возбудили дело после массового отравления суши
В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:05
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32