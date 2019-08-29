Политика
Мойка78Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский предложил ряд «компромиссных шагов», передает РИА Новости.
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Кандидат на пост главы МИД Украины назвал приоритетом урегулирование в Донбассе
Известия29 августа в 12:10
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
РИА Новости 01:33
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Игры
Gearbox анонсировала Homeworld 3
Представители компании Gearbox в ходе выставки PAX East анонсировали полноценное продолжение игры Homeworld, разработку которого сейчас ведет Blackbird Interactive, занимавшаяся созданием первых двух частей серии.
Anonsens вчера в 23:55
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге
В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда вчера в 13:03
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Политика
В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко
Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Интерфакс 04:16
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru вчера в 16:05
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Экономика
Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Балабай и Ружечко наряду с другими сотрудниками "Нефтеперевалки" и структур "Транснефти" являются фигурантами уголовного дела о загрязнении "Дружбы", которое было возбуждено в мае.
РБК вчера в 08:59
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 29 августа в 08:29
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Здоровье
В Челябинске открыли новую поликлинику
Челябинск Сегодня 00:37
Шоу-бизнес
Рената Литвинова поделилась «честным снимком» в купальнике
Актриса Рената Литвинова показала фигуру в алом купальнике на новом фото в Instagram.
Дни24 вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии
В результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека из семи находившихся на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Lenta.ru вчера в 10:23
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
РБК 01:49
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 03:51