Политика

Газета.RuГазета.RuНовый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает РИА "Новости". На заседании Рады он заявил, что если процесс урегулирования продвинется дальше, то они задумаются над следующими шагами.
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