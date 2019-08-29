Политика
Международная жизньНовый глава МИД Украины обозначил срок урегулирования в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.
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Кандидат на пост главы МИД Украины назвал приоритетом урегулирование в Донбассе
Известия29 августа в 12:10
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Общество
Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер
Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.
Газета.Ru вчера в 13:56
Происшествия
Десятки человек отравились на свадьбе в армянском Гюмри
30 человек попали в больницу после свадьбы в армянском городе Гюмри.
Известия 02:40
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Политика
На сайте Трампа вместо ошибки 404 изображена Хиллари Клинтон
ФедералПресс 01:56
Кино
Disney снимает продолжение мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney рассказала о работе над сиквелом мультипликационного фильма «Зверополис».
iReactor вчера в 22:19
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Кино
Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине
Кинофестиваль проходил с 23 по 30 августа в Южно-Сахалинске.
Аргументы и Факты вчера в 10:01
Авто
Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети
Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
Автоновости дня вчера в 07:39
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Общество
Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени
Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.
Вести.Ru вчера в 23:55
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией сегодня не состоится – СБУ
Обмен заключенными между Украиной и Россией сегодня не состоится. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу СБУ.
ИА Крыминформ вчера в 05:33
Происшествия
AP: на Кипре задержали россиянку
Россиянка задержана на Кипре по делу о смерти 34-летней гражданки Латвии.
ТАСС вчера в 11:10
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и опубликовали от его имени расистские высказывания и угрозы.
ФАН вчера в 21:35
Футбол
«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры
Матч ТВ вчера в 18:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не намерен завершать карьеру
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что ему осталось провести не так много поединков, но о завершении карьеры он не задумывался.
Sport24.ru 02:56
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Теннис
Даниил Медведев повздорил со зрителями на матче US Open
РИА Новости 02:31
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия вчера в 07:56
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Общество
Икону Чемеевского храма удалось восстановить
ГТРК Регион-Тюмень 01:52
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Армия и оружие
В США объявили о создании космического командования
Президент Дональд Трамп официально объявил о начале работы космического командования страны, целью которого станет обеспечение доминирования Соединённых Штатов в космосе, передаёт РИА Новости.
Профиль вчера в 05:11
Политика
Украинцы вымогали десятки миллионов рублей от имени Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, украинцы от имени лидера страны требовали от экс-сотрудника украинской госкомпании $570 тыс. (более 38 млн. рублей).
Газета.Ru 02:58