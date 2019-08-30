Политика

RT на русскомRT на русскомНовый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
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В Киеве назвали срок урегулирования ситуации в Донбассе

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Новый глава МИД Украины назвал условия амнистии в Донбассе

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Кандидат на пост главы МИД Украины назвал приоритетом урегулирование в Донбассе

Известиявчера в 12:10
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Политика

Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией

Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Футбол

Спартак — Брага 1:2

29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
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В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета вчера в 08:31
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
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«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
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В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика

Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Общество

Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия

Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне

Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Общество

Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Шоу-бизнес

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия

В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 01:17
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Общество

Роскачество рассказало об опасности чипсов и картофеля фри

Известия 01:00
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Глава Росгвардии обвинил организаторов незаконных акций в провокациях

«Существуют целые технологии по проведению провокаций, спланированных пиар-акций, в которых, в том числе, задействуются несовершеннолетние, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями», — сказал Золотов агентству.
Говорит Москва 02:27
Авто

Компания Great Wall продемонстрировала пикап P-Series Pao

В компании рассказали, что это будет первый в мире по-настоящему глобальный пикап, который должен поступить в продажу на всех рынках, где представлен бренд Great Wall, с целью изменить «глобальную географию пикапов» и «войти в тройку лучших в мире моделей с таким типом кузова ».
SpeedMe вчера в 04:24
Общество

Названа опасность злоупотребления кофе

Lenta.ru вчера в 20:16
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Футбол

«Бешикташ» может арендовать Эль-Нени

Турецкий клуб намерен арендовать 27-летнего египтянина на сезон, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс вчера в 11:34
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия

В Швеции произошло столкновение между полицией и футбольными фанатами

Во время матча Лиги Европы на стадионе в Стокгольме произошло столкновение между вооруженной дубинками полицией и болельщиками.
РЕН ТВ вчера в 19:44
Авто

Представили трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 км

Компания Aptera из Америки обанкротилась в 2011 году, однако не так давно она возродилась с прежними создателями и презентовала новый вариант своего трёхколёсника электрокара.
Тарантас Ньюс вчера в 23:48
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Космос

До Марса не долететь без ионно-пучковых технологий, заявил учёный из ФРГ

Ионно-пучковая технология имеет огромную значимость для аэрокосмической отрасли и моделирования космических путешествий, заявил профессор Дармштадтского технического университета Германии Вольфганг Энзингер на 21-й Международной конференции по модифицированию поверхности материалов ионными пучками.
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Политика

У бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях вскоре могут появиться видеорегистраторы

У бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях вскоре могут появиться видеорегистраторы. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Эхо Москвы 02:30
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
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Футбол

«Монако» договорился с «Интером» о трансфере Икарди

Евро-футбол.ру 01:17
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«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году

«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 13:06
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